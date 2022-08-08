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時尚logomania出差旅行必備 經典優雅FENDI Classic

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
FENDI針對出行的男士推出全新兼具實用性及易於搭配的FENDI Classic系列。圖／FENDI提供
FENDI針對出行的男士推出全新兼具實用性及易於搭配的FENDI Classic系列。圖／FENDI提供

全球旅遊復甦之際，FENDI針對出行的男士推出全新兼具實用性及易於搭配的FENDI Classic系列，從旅行袋到新的拉杆箱，所有旅行不同場合中必備的包款，都裝飾品牌經典的菸草色與棕色調所製作出的緹花FF logo圖案，搭配沙米色的柔滑高級皮革與撞色車縫線，打造洋溢現代休閒的氣息。除了菸草色及棕色外，還有散發時髦氛圍的黑色與灰色版本供選擇。

款式部分，大型、硬挺又優雅的旅行包Peekaboo ISeeU Forty8加入Peekaboo ISeeU家族，絕佳的收納容量及攜帶舒適性，適合FENDI男士帶著它在週末來場48小時的小旅行。除了保有扭轉鎖扣等 Peekaboo ISeeU 的經典細節，又加入扁平輕盈的手柄和實用的拉鍊開合設計等新功能，功能更為強大。另一經典Baguette包，則有從Trunk Baguette包款演變出擁有更輕盈柔軟包身的新款Soft Trunk Baguette，運用單片無內襯皮革及特殊的折紙加工技術，加大容量也讓包包用上方便開合的磁扣鎖頭，可斜背也可手提短手柄。

新推出可帶入飛機客艙的半硬式拉杆箱，備有創新尼龍滑軌，能夠保持箱內物品的安全及維持井井有條的狀態。四輪均飾有品牌logo圖案，並並提供一個可供客製化的皮革吊牌。而受品牌典藏檔案所啟發而設計出的硬殼手提箱，在復古的外型線條上散發當代感，柔軟包身兩側裝飾堅固皮革，特殊開口飾有O'Lock形狀的磁扣與皮帶，內襯採用絎縫麂皮效果，傳遞出低調奢華的質感。全新 ENDI Classic 系列另有多款收納袋、手拿包和梳妝包。

FENDI Classic系列FF LOGO Baguette Trunk，63,000元。圖／FENDI提供
FENDI Classic系列FF LOGO Baguette Trunk，63,000元。圖／FENDI提供
FENDI針對出行的男士推出全新兼具實用性及易於搭配的FENDI Classic系列。圖／FENDI提供
FENDI針對出行的男士推出全新兼具實用性及易於搭配的FENDI Classic系列。圖／FENDI提供
FENDI Classic系列FF LOGO手拿包，49,000元。圖／FENDI提供
FENDI Classic系列FF LOGO手拿包，49,000元。圖／FENDI提供
FENDI針對出行的男士推出全新兼具實用性及易於搭配的FENDI Classic系列。圖／FENDI提供
FENDI針對出行的男士推出全新兼具實用性及易於搭配的FENDI Classic系列。圖／FENDI提供
FENDI Classic系列FF LOGO Baguette Trunk，63,000元。圖／FENDI提供
FENDI Classic系列FF LOGO Baguette Trunk，63,000元。圖／FENDI提供
FENDI Classic系列FF LOGO Baguette Trunk，63,000元。圖／FENDI提供
FENDI Classic系列FF LOGO Baguette Trunk，63,000元。圖／FENDI提供

品牌 FENDI

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