時尚logomania出差旅行必備 經典優雅FENDI Classic

全球旅遊復甦之際，FENDI針對出行的男士推出全新兼具實用性及易於搭配的FENDI Classic系列，從旅行袋到新的拉杆箱，所有旅行不同場合中必備的包款，都裝飾品牌經典的菸草色與棕色調所製作出的緹花FF logo圖案，搭配沙米色的柔滑高級皮革與撞色車縫線，打造洋溢現代休閒的氣息。除了菸草色及棕色外，還有散發時髦氛圍的黑色與灰色版本供選擇。

款式部分，大型、硬挺又優雅的旅行包Peekaboo ISeeU Forty8加入Peekaboo ISeeU家族，絕佳的收納容量及攜帶舒適性，適合FENDI男士帶著它在週末來場48小時的小旅行。除了保有扭轉鎖扣等 Peekaboo ISeeU 的經典細節，又加入扁平輕盈的手柄和實用的拉鍊開合設計等新功能，功能更為強大。另一經典Baguette包，則有從Trunk Baguette包款演變出擁有更輕盈柔軟包身的新款Soft Trunk Baguette，運用單片無內襯皮革及特殊的折紙加工技術，加大容量也讓包包用上方便開合的磁扣鎖頭，可斜背也可手提短手柄。