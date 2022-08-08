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時尚logomania出差旅行必備 經典優雅FENDI Classic
全球旅遊復甦之際，FENDI針對出行的男士推出全新兼具實用性及易於搭配的FENDI Classic系列，從旅行袋到新的拉杆箱，所有旅行不同場合中必備的包款，都裝飾品牌經典的菸草色與棕色調所製作出的緹花FF logo圖案，搭配沙米色的柔滑高級皮革與撞色車縫線，打造洋溢現代休閒的氣息。除了菸草色及棕色外，還有散發時髦氛圍的黑色與灰色版本供選擇。
款式部分，大型、硬挺又優雅的旅行包Peekaboo ISeeU Forty8加入Peekaboo ISeeU家族，絕佳的收納容量及攜帶舒適性，適合FENDI男士帶著它在週末來場48小時的小旅行。除了保有扭轉鎖扣等 Peekaboo ISeeU 的經典細節，又加入扁平輕盈的手柄和實用的拉鍊開合設計等新功能，功能更為強大。另一經典Baguette包，則有從Trunk Baguette包款演變出擁有更輕盈柔軟包身的新款Soft Trunk Baguette，運用單片無內襯皮革及特殊的折紙加工技術，加大容量也讓包包用上方便開合的磁扣鎖頭，可斜背也可手提短手柄。
新推出可帶入飛機客艙的半硬式拉杆箱，備有創新尼龍滑軌，能夠保持箱內物品的安全及維持井井有條的狀態。四輪均飾有品牌logo圖案，並並提供一個可供客製化的皮革吊牌。而受品牌典藏檔案所啟發而設計出的硬殼手提箱，在復古的外型線條上散發當代感，柔軟包身兩側裝飾堅固皮革，特殊開口飾有O'Lock形狀的磁扣與皮帶，內襯採用絎縫麂皮效果，傳遞出低調奢華的質感。全新 ENDI Classic 系列另有多款收納袋、手拿包和梳妝包。
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