無印良品岡山店88節開幕 祭一連串優惠與高雄人搏感情

無印良品(MUJI)設在高雄岡山區的全台首間路面店，今天開幕。推出一連串慶祝優惠活動與在地鄉親「搏感情」，滿額購即送限量禮。

MUJI無印良品全台有50多家門市，2004起進駐台灣發展，一直在百貨及購物中心等商場開設門市，看好北高雄發展潛力，選在岡山達麗米樂樂購廣場旁開設全台首家路面店，占地700坪，今起正式開張。

慶祝岡山店開幕，今起祭出一連串優惠活動，即日起到8月14日單筆消費滿666元，即贈岡山門市限定黃麻購物袋1個，每天限量700個。至8月21日消費滿千送百，花1000元就送100元商品抵用券，可累積贈送。8月15日至21日單筆消費滿666元，贈岡山門市限定口味冰淇淋1盒，每天限量300，炎炎夏日可清涼一下，