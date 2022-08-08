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無印良品岡山店88節開幕 祭一連串優惠與高雄人搏感情
無印良品(MUJI)設在高雄岡山區的全台首間路面店，今天開幕。推出一連串慶祝優惠活動與在地鄉親「搏感情」，滿額購即送限量禮。
MUJI無印良品全台有50多家門市，2004起進駐台灣發展，一直在百貨及購物中心等商場開設門市，看好北高雄發展潛力，選在岡山達麗米樂樂購廣場旁開設全台首家路面店，占地700坪，今起正式開張。
慶祝岡山店開幕，今起祭出一連串優惠活動，即日起到8月14日單筆消費滿666元，即贈岡山門市限定黃麻購物袋1個，每天限量700個。至8月21日消費滿千送百，花1000元就送100元商品抵用券，可累積贈送。8月15日至21日單筆消費滿666元，贈岡山門市限定口味冰淇淋1盒，每天限量300，炎炎夏日可清涼一下，
MUJI岡山店也是高雄地區首家導入餐飲服務的門市， 規畫40坪空間，推出暢銷咖哩調理包設計的咖哩輕食餐點，另可單點沙拉、甜點、咖啡茶飲，也攜手高雄在地烘焙職人，開賣超過20款麵包西點，包括高雄蜂巢麵包、荔香草莓歐式麵包等。「良品市場」則選用高雄大樹玉荷包及燕巢芭樂釀製的荔枝啤酒與芭樂啤酒，義式冰淇淋則有紅心芭樂、紅玉紅茶巧克力、焙茶、厚花生口味。
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