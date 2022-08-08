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2022文博會在高雄！橫跨兩大場館 周邊美食更是不能少
從高雄流行音樂中心逛到高雄展覽館，美食清單絕對讓你吃得飽飽飽！
高雄市/前鎮區
藏身在高雄展覽館後方，食材超過5成都來自海洋的景觀餐廳，使用台灣、法國與西班牙的海鮮和私房佐料，做出一道道異國風味的美味料理。（MENU美食誌momo提供）
高雄市/前鎮區
位於高雄港亞洲新灣區的遊艇碼頭畔，使用5個貨櫃搭建出全景落地玻璃，位於2樓的露天開放式空間，可以360度觀賞港都及市區景觀。（MENU美食誌Rain到哪吃到哪提供）
高雄市/新興區
布朗尼提供）
高雄市/苓雅區
位於高雄女中對面的街道，主要販售克羅埃西亞料理，店內擺設裝飾帶有歐風氣息，需要提前預訂的克國戰斧豬，使用克羅埃西亞當地的香料醃製，味道別有一番風味。（MENU美食誌林霈薇提供）
高雄市/苓雅區
地點位在高雄海洋文化及流行音樂中心對面，販售三明治、煎餅、鬆餅等多項輕食，推薦藍莓果醬鬆餅，厚實的鬆餅口感如舒芙蕾般鬆軟綿密，搭配店家熬煮的藍莓醬，讓人一口接一口！（MENU美食誌如 der 吃貨記提供）
高雄市/苓雅區
位在成功路上的中高價位日式餐廳，透過檜木打造而成的裝潢，散發著檜木特有的香氣，也帶有濃濃的日式氛圍，餐點是無菜單料理，分別有1500、2500、3500、6000等四種價位。（MENU美食誌aphy K提供）
防疫期間店家營業時間與內用制度可能會有變動，建議上店家的粉絲專頁查詢哦！
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