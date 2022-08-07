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素月餅、茶香法式甜點！5間特色中秋禮盒　感覺不一樣

聯合報／ 記者陳睿中/即時報導
青鳥旅行推出的「喚月鯨辰－中秋典藏蛋捲禮盒24入」，980元。圖／青鳥旅行提供
青鳥旅行推出的「喚月鯨辰－中秋典藏蛋捲禮盒24入」，980元。圖／青鳥旅行提供

中秋節的腳步越來越近，許多民眾也開始挑選中秋禮盒，準備傳達佳節心意。除了傳統的月餅外，老字號的「裕珍馨」今年集結多種糕點、廣式月餅、桃山月餅，推出多種禮盒組合；主打法式甜點的「珠寶盒法式點心坊」則將中式茗茶融入法式甜點之中，帶來嶄新的創意口味禮盒。其他如「青鳥旅行」、「法絨」、「養心茶樓」等品牌，也都推出饒富品牌特色的佳節禮盒，甚至還有「全素款月餅」，讓蔬食者也能輕鬆品嚐

【裕珍馨】

以奶油酥餅著名的「裕珍馨」，今年以多款糕點組合，推出逾40款的中秋禮盒。其中「因為想你，所以送禮」主題系列，主打5色外盒、22款樣式。其中「頌禮」雙層禮盒，內含多款經典糕餅、堅果多多、紫芋酥等點心，還有「頌暖」「頌樂」與「頌月」等選擇，全系列單盒390～1,500元不等。

至於應景的「時光精裝禮盒」，則是主打廣式月餅與日式桃山月餅的組合，其中還包含期間限定新品「香蘭蓮蓉」與「超濃可可」日式桃山月餅，每盒570～610元不等。另外裕珍馨也提供有蛋黃酥禮盒、綠豆椪禮盒。8月25日前購買超過15盒，還可享95折優惠。

【珠寶盒法式點心坊boîte à bijoux】

珠寶盒法式點心坊今年首度推出法式甜點結合中式茶系的「茶香禮盒」，將綠茶、黃茶、白茶、青茶等不同茶種，化身成為法式點心，打造出碧螺春雪球、白牡丹貓舌餅、四季春費南雪、鐵觀音柑橘蛋糕等不同點心，每盒880元。

另外珠寶盒也以日式桃山皮月餅為主角，搭配奶黃流心、紅烏龍巧克力芭樂等內餡，呈現「花好月圓」、「繁星秋月」2款月餅禮盒，各為700、1,100元。亦有千層派禮盒、艾許奶油布列酥餅禮盒、香草千層棒禮盒等多種款式。

【青鳥旅行】

主打創意灌餡蛋捲的「青鳥旅行」，今年推出「喚月鯨辰 中秋典藏禮盒」。禮盒融入以觀月盤為概念的互動體驗，藉由月光骰子、星空轉盤間的搭配，找到喚月之書的趣味預言，增添歡聚的樂趣。彩繪中也加入了鯨魚、煙火、撈月船等元素，讓中秋的意象與體驗更加豐富，每盒共有24入風味不同的灌餡蛋捲，售價980元。另外青鳥旅行也提供綜合灌餡蛋捲禮盒、綜合經典蛋捲禮盒、綜合真巧蛋捲禮盒等款式，每盒售價600元起。

【法絨】

多次獲選為愛馬仕指定甜點的法絨，今年中秋推出「兔You。To You」中秋禮盒。先以月兔與桂花作為視覺呈現元素，再以台法混血的手法，將紫薯、台南芝麻、北埔擂茶與日本鑽石麵粉、法國發酵奶油、法芙娜巧克力等食材融合，打造出「紫薯於你熔岩奶皇旅人、HAKKA擂茶豆乳餅、鹽黑芝麻可可豆酥餅、白兔搗麻糬花生達克瓦茲」等，為中秋贈禮增添新意。每盒原價838元，早鳥預購價788元。

【養心茶樓】

蔬食飲茶「養心茶樓」今年推出全素款「珀心禮盒」，內含有特製XO醬搭配咖哩香料製成的「XO咖哩酥」，還有運用蜜漬金棗、新豬肉、白鳳豆等食材製作的「流心金棗酥」、「肉燥千層酥」，每盒9顆，售價590元。8月10日前，預購2盒即享早鳥95折優惠，5盒享95折且免運費，10盒則可享92折優惠。另外養心茶樓還攜手英國皇室御用「TWININGS 唐寧茶」，推出「珀心禮盒X唐寧茶」禮盒，內含全新全素口味月餅與琥珀焦糖博士、大吉嶺莊園雙芬等茗茶，售價688元，限量500組。

珠寶盒法式點心坊以法式甜點結合中式茗茶，打造2022秋節限定「茶香禮盒」。圖／珠寶盒法式點心坊提供
珠寶盒法式點心坊以法式甜點結合中式茗茶，打造2022秋節限定「茶香禮盒」。圖／珠寶盒法式點心坊提供
養心茶樓今年推出全素款「珀心禮盒」。圖／養心茶樓提供
養心茶樓今年推出全素款「珀心禮盒」。圖／養心茶樓提供
法絨以台法混血的手法，推出多款台式風味的法式點心，每盒原價838元，早鳥預購價788元。圖／法絨提供
法絨以台法混血的手法，推出多款台式風味的法式點心，每盒原價838元，早鳥預購價788元。圖／法絨提供
裕珍馨今年中秋節以不同的點心組合，推出逾40款的中秋禮盒。圖／裕珍馨提供
裕珍馨今年中秋節以不同的點心組合，推出逾40款的中秋禮盒。圖／裕珍馨提供

月餅 中秋節 甜點

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