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logo這樣玩實在太強了！Color Dior全新彩色CD鍊環珠寶
各種繽紛色彩和異材質的碰撞，向來是時尚最讓人著迷的創意之處。Dior Joaillerie創意總監Victoire de Castellane，以迪奧先生的幸運色紅色為發想，創作出全新珠寶系列Color Dior，就是一個充滿歡愉色系與材質的珠寶系列：品牌字母縮寫CD被重新改造成網格環扣，組成纖細優雅的金屬鍊條，配上充滿創意的大膽的色彩組合，將多樣配戴方式與可重組變形的特色，共延伸出三個不同方向的主題。
在Color Dior的新系列珠寶中，Victoire de Castellane以她最鍾愛的高級珠寶彩色真漆將虹彩延伸成12種色調，環繞鋪鑲美鑽的CD字母環扣周圍，從黑與白開始，繽紛的黃色、橙色、紅色、地中海帕爾瑪藍、粉紅色、紫羅蘭色，到法國貴族藍、電光藍、薄荷綠和草蔥綠。環環相扣的字母鍊結，可藉由移轉字母，隨心所欲變化：項鍊可變為頸練、截短成手環、或搭配耳環，讓視覺聚焦在中間鋪鑲美鑽的環扣；垂墜式耳環則細膩漆上8種顏色，輕鬆表達個人風格。
Color Dior珠寶第二個主題以玫瑰金搭配經典的黑白配色；第三個主題則把玩金質與木頭的材質對比：黃金環扣組成的長項鍊和手環上，綴著滿鑲鑽石的CD字樣，其中半邊以珍貴的烏木、咖啡色胡桃木、或輕微顆粒感的金棕色楓木等三種材質打造，完整了作品的多元性。不對稱耳環上的CD字母，一半是密鑲的美鑽，另一半則以黃金與楓木組合。
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