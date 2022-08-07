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logo這樣玩實在太強了！Color Dior全新彩色CD鍊環珠寶

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
迪奧推出以品牌字母縮寫CD組成的全新珠寶系列Color Dior。圖／迪奧提供
迪奧推出以品牌字母縮寫CD組成的全新珠寶系列Color Dior。圖／迪奧提供

各種繽紛色彩和異材質的碰撞，向來是時尚最讓人著迷的創意之處。Dior Joaillerie創意總監Victoire de Castellane，以迪奧先生的幸運色紅色為發想，創作出全新珠寶系列Color Dior，就是一個充滿歡愉色系與材質的珠寶系列：品牌字母縮寫CD被重新改造成網格環扣，組成纖細優雅的金屬鍊條，配上充滿創意的大膽的色彩組合，將多樣配戴方式與可重組變形的特色，共延伸出三個不同方向的主題。

在Color Dior的新系列珠寶中，Victoire de Castellane以她最鍾愛的高級珠寶彩色真漆將虹彩延伸成12種色調，環繞鋪鑲美鑽的CD字母環扣周圍，從黑與白開始，繽紛的黃色、橙色、紅色、地中海帕爾瑪藍、粉紅色、紫羅蘭色，到法國貴族藍、電光藍、薄荷綠和草蔥綠。環環相扣的字母鍊結，可藉由移轉字母，隨心所欲變化：項鍊可變為頸練、截短成手環、或搭配耳環，讓視覺聚焦在中間鋪鑲美鑽的環扣；垂墜式耳環則細膩漆上8種顏色，輕鬆表達個人風格。

Color Dior珠寶第二個主題以玫瑰金搭配經典的黑白配色；第三個主題則把玩金質與木頭的材質對比：黃金環扣組成的長項鍊和手環上，綴著滿鑲鑽石的CD字樣，其中半邊以珍貴的烏木、咖啡色胡桃木、或輕微顆粒感的金棕色楓木等三種材質打造，完整了作品的多元性。不對稱耳環上的CD字母，一半是密鑲的美鑽，另一半則以黃金與楓木組合。

金質與木頭的材質對比是COLOR DIOR其中一種巧思變化。圖／迪奧提供
金質與木頭的材質對比是COLOR DIOR其中一種巧思變化。圖／迪奧提供
金質與木頭的材質對比是COLOR DIOR其中一種巧思變化。圖／迪奧提供
金質與木頭的材質對比是COLOR DIOR其中一種巧思變化。圖／迪奧提供
COLOR DIOR鑽石黑白彩漆玫瑰金耳環 ，一對52萬元。圖／迪奧提供
COLOR DIOR鑽石黑白彩漆玫瑰金耳環 ，一對52萬元。圖／迪奧提供
COLOR DIOR鑽石與彩漆黃K金耳環，52萬元。圖／迪奧提供
COLOR DIOR鑽石與彩漆黃K金耳環，52萬元。圖／迪奧提供
迪奧推出以品牌字母縮寫CD組成的全新繽紛珠寶系列Color Dior。圖／迪奧提供
迪奧推出以品牌字母縮寫CD組成的全新繽紛珠寶系列Color Dior。圖／迪奧提供
COLOR DIOR鑽石與彩漆黃K金頸鍊，可截短成手鍊或增長為長項鍊，240萬元。圖／迪奧提供
COLOR DIOR鑽石與彩漆黃K金頸鍊，可截短成手鍊或增長為長項鍊，240萬元。圖／迪奧提供
全新COLOR DIOR系列珠寶以黃K金、鑽石搭配繽紛彩漆。圖／迪奧提供
全新COLOR DIOR系列珠寶以黃K金、鑽石搭配繽紛彩漆。圖／迪奧提供
COLOR DIOR鑽石與彩漆黃K金耳環，一對52萬元。圖／迪奧提供
COLOR DIOR鑽石與彩漆黃K金耳環，一對52萬元。圖／迪奧提供
COLOR DIOR鑽石與木質黃K金長項鍊，195萬元。圖／迪奧提供
COLOR DIOR鑽石與木質黃K金長項鍊，195萬元。圖／迪奧提供
COLOR DIOR鑽石與木質黃K金不對稱耳環，35萬元。圖／迪奧提供
COLOR DIOR鑽石與木質黃K金不對稱耳環，35萬元。圖／迪奧提供
COLOR DIOR鑽石黑白彩漆玫瑰金手鍊，可增長為頸鍊或長項鍊，240萬元。圖／迪奧提供
COLOR DIOR鑽石黑白彩漆玫瑰金手鍊，可增長為頸鍊或長項鍊，240萬元。圖／迪奧提供

珠寶 Dior

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