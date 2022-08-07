logo這樣玩實在太強了！Color Dior全新彩色CD鍊環珠寶

各種繽紛色彩和異材質的碰撞，向來是時尚最讓人著迷的創意之處。Dior Joaillerie創意總監Victoire de Castellane，以迪奧先生的幸運色紅色為發想，創作出全新珠寶系列Color Dior，就是一個充滿歡愉色系與材質的珠寶系列：品牌字母縮寫CD被重新改造成網格環扣，組成纖細優雅的金屬鍊條，配上充滿創意的大膽的色彩組合，將多樣配戴方式與可重組變形的特色，共延伸出三個不同方向的主題。

在Color Dior的新系列珠寶中，Victoire de Castellane以她最鍾愛的高級珠寶彩色真漆將虹彩延伸成12種色調，環繞鋪鑲美鑽的CD字母環扣周圍，從黑與白開始，繽紛的黃色、橙色、紅色、地中海帕爾瑪藍、粉紅色、紫羅蘭色，到法國貴族藍、電光藍、薄荷綠和草蔥綠。環環相扣的字母鍊結，可藉由移轉字母，隨心所欲變化：項鍊可變為頸練、截短成手環、或搭配耳環，讓視覺聚焦在中間鋪鑲美鑽的環扣；垂墜式耳環則細膩漆上8種顏色，輕鬆表達個人風格。