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營運成本攀升 南美館10月1日起調整票價、恢復為原定價

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
南美館今天宣布自10月1日起，取消優惠價，恢復原定價入館。圖／南美館提供
南美館今天宣布自10月1日起，取消優惠價，恢復原定價入館。圖／南美館提供

台南市美術館今宣布，開館至今優惠價入館一直延續，但物價等上漲，營運成本也攀升，10月1日起調整票價，恢復為原定價，普通票200元、團體票150元，今年12月31日前，使用預售票不須補差額。

南美館在官方臉書粉專表示，一個館所的成立與服務品質的維持，需要龐大的人員與經費支持，南美館自開館以來，皆秉持敬業精神於工作崗位付出，很榮幸能得到各界的支持與肯定。但近年來因疫情、戰爭等影響，直接反映在運輸、材料等與美術館營運息息相關的成本上，而整體大環境變動及物價指數的連年上漲，營運成本正逐年攀升。

南美館說，從2019年1月27日開館，同年7月2日起，以優惠票價入館至今，持續提供大家1館、2館所有常設展及特展一票參觀到底，然而為了能維持最高服務品質，不得不宣布，自今年10月1日起，調整票價恢復為原定價。

票價恢復為原定價後，普通票200元、團體票150元、學生票100元、敬老票100元、台南市民票100元。

南美館表示，現正熱映的有「鯤島新地圖：熱蘭遮城400年前導展」、「蔡草如：神話、戲臺與逆光赤城」、「照化入鏡：柯錫杰心世界」、「亞洲的地獄與幽魂」、「日常取向—當我們為生活切片」，及其它精彩展覽。有網友留言，「吹冷氣變貴，看來只能去百貨公司吹了」。

南美館新推出熱銷中的預售票，自10月1日起也推出回饋方案，只要在12月31日前憑預售票（價值150元）入館，不需另外補50元的差額。

●預售票如何購買?

1. 紙本訂購單下載： https://www.tnam.museum/service/download?

2. 線上商城販售： https://lihi1.cc/vvmlC

南美館今天宣布自10月1日起，取消優惠價，恢復原定價入館。圖／取自南美館臉書粉專
南美館今天宣布自10月1日起，取消優惠價，恢復原定價入館。圖／取自南美館臉書粉專

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