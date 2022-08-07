比播種更快 自己動手扦插薄荷、九層塔還能泡茶入菜

疫情期間不少民眾透過在家種植園藝植物來調劑身心，其中香草植物利用「扦插」就能繁殖，不僅比起播種來的迅速，也不難上手。新北景觀處則推薦，薄荷、九層塔、左手香及芳香萬壽菊來扦插，成功機率高，適合初學者入門。

扦插即利用植物枝條繁殖，準備適當的盆器與培養土後，以消毒乾淨的剪刀來剪取適合的枝條，隨後插入介質中，待其發根成株。香草植物扦插，一般會取長約10至12公分的健壯枝條，並將尾端3至4公分葉子拔除後插入土中（入土一節）以利生根，建議選擇播種用培養土，並注意排水與通風，放置於弱光處約一周待其發根後，再漸進增加扦插盆苗的光照與澆水量。

也可以用「水插法」將枝條尾端的一節插入水中，每2天換水維持水質清潔，約一周即可看到枝條發根，發根後再移植於盆土中，放置於弱光處約一週待其穩定後，即可順利繁殖。

新北景觀處表示，大暑過後的立秋來扦插，立秋後，炎熱高溫會逐漸緩和，對於怕熱的香草植物而言，正是邁入適合生長的節氣。尤其香草植物可做為香料料理或泡茶使用，常見的香草如薄荷、九層塔、左手香及芳香萬壽菊等都可以扦插，成功機率高，適合初學者入門。

景觀處指出，薄荷的葉片香氣濃郁，且分為多種品種，市面常見的薄荷種類有香甜柔和氣味的荷蘭薄荷（綠薄荷）、清涼帶勁的胡椒薄荷與瑞士薄荷及作為本土青草茶原料的土薄荷，均適合拿來泡茶使用；九層塔更是家喻戶曉的國民香草，枝葉可作為各式料理的香料，其種子泡水後也可以作為飲料的小紫蘇飲用。