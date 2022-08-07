快訊

高雄台積電預定地為何「積水」不退？ 專家說話了

搶救畫面曝光 葫蘆谷山洪暴發驚魂11人脫困6人躲山壁

聽新聞
test
0:00 / 0:00

比播種更快 自己動手扦插薄荷、九層塔還能泡茶入菜

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
疫情期間不少民眾透過在家種植園藝植物來調劑身心，其中香草植物利用「扦插」就能繁殖，不僅比起播種來的迅速，也不難上手。圖／新北景觀處提供
疫情期間不少民眾透過在家種植園藝植物來調劑身心，其中香草植物利用「扦插」就能繁殖，不僅比起播種來的迅速，也不難上手。圖／新北景觀處提供

疫情期間不少民眾透過在家種植園藝植物來調劑身心，其中香草植物利用「扦插」就能繁殖，不僅比起播種來的迅速，也不難上手。新北景觀處則推薦，薄荷、九層塔、左手香及芳香萬壽菊來扦插，成功機率高，適合初學者入門。

扦插即利用植物枝條繁殖，準備適當的盆器與培養土後，以消毒乾淨的剪刀來剪取適合的枝條，隨後插入介質中，待其發根成株。香草植物扦插，一般會取長約10至12公分的健壯枝條，並將尾端3至4公分葉子拔除後插入土中（入土一節）以利生根，建議選擇播種用培養土，並注意排水與通風，放置於弱光處約一周待其發根後，再漸進增加扦插盆苗的光照與澆水量。

也可以用「水插法」將枝條尾端的一節插入水中，每2天換水維持水質清潔，約一周即可看到枝條發根，發根後再移植於盆土中，放置於弱光處約一週待其穩定後，即可順利繁殖。

新北景觀處表示，大暑過後的立秋來扦插，立秋後，炎熱高溫會逐漸緩和，對於怕熱的香草植物而言，正是邁入適合生長的節氣。尤其香草植物可做為香料料理或泡茶使用，常見的香草如薄荷、九層塔、左手香及芳香萬壽菊等都可以扦插，成功機率高，適合初學者入門。

景觀處指出，薄荷的葉片香氣濃郁，且分為多種品種，市面常見的薄荷種類有香甜柔和氣味的荷蘭薄荷（綠薄荷）、清涼帶勁的胡椒薄荷與瑞士薄荷及作為本土青草茶原料的土薄荷，均適合拿來泡茶使用；九層塔更是家喻戶曉的國民香草，枝葉可作為各式料理的香料，其種子泡水後也可以作為飲料的小紫蘇飲用。

另外，左手香則是常見的民俗植物，其名稱其實是「到手香」的台語發音，唸久了就變成「左手香」，可見它的香氛氣味只要輕拂過就能嗅到，常加工成左手香膏與左手香皂；芳香萬壽菊在入冬時會開出黃色的小花，葉片特有如同百香果的香氣十分濃郁，適合少量做冷泡茶使用，其黃色小花也可泡茶飲用。

推薦在家種植兼具觀賞及實用性的香草，如芳香萬壽菊獨特香氣也適合冷泡茶使用。圖／新北景觀處提供
推薦在家種植兼具觀賞及實用性的香草，如芳香萬壽菊獨特香氣也適合冷泡茶使用。圖／新北景觀處提供

氣味 新北 節氣

延伸閱讀

偷100元盆栽要罰？法官判免刑還說：檢察官應勇於承擔

學校午餐石斑魚入菜 潘文忠臉書搶先分享菜色

學校午餐石斑魚入菜 陳吉仲：百家業者主動連署

台南阿伯偷拿九層塔盆栽 警查到他已摘光吃掉了

相關新聞

logo這樣玩實在太強了！Color Dior全新彩色CD鍊環珠寶

各種繽紛色彩和異材質的碰撞，向來是時尚最讓人著迷的創意之處。Dior Joaillerie創意總監Victoire de...

滿額送韓式冬粉！韓式拌飯「拼拼拌」點菜新系統上線

主打「自選式韓國拌飯」的「拼拼拌」，自8月起正式推出「拌飯募集中」線上點餐平台，具備實體店面的點餐自由度與結帳功能，方便...

營運成本攀升 南美館10月1日起調整票價、恢復為原定價

台南市美術館今宣布，開館至今優惠價入館一直延續，但物價等上漲，營運成本也攀升，10月1日起調整票價，恢復為原定價，普通票...

比播種更快 自己動手扦插薄荷、九層塔還能泡茶入菜

疫情期間不少民眾透過在家種植園藝植物來調劑身心，其中香草植物利用「扦插」就能繁殖，不僅比起播種來的迅速，也不難上手。新北...

身份證有528享「花蟹吃到飽」！問鼎「和牛吃到飽」988

即日起至8月31日期間，宮廷系火鍋「問鼎」每日限量推出「快閃吃到飽」方案，包括世界三大和牛、頂級海鮮等75道食材無限量供...

宜蘭傳藝應景中元普渡 邀專家解密台灣鬼

農曆7月到來，宜蘭傳藝園區應景推出「傳藝中元勁靠普」影片，邀請台中教育大學台語系主任林茂賢，以詼諧方式講解中元節小常識，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。