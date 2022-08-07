宜蘭傳藝應景中元普渡 邀專家解密台灣鬼

農曆7月到來，宜蘭傳藝園區應景推出「傳藝中元勁靠普」影片，邀請台中教育大學台語系主任林茂賢，以詼諧方式講解中元節小常識，還分享台灣鬼「阿飄」的特殊造型。他說，中元普渡的精神是悲天憫人，對曾為台灣土地奉獻生命的先民要心存感恩，才是中元普渡的現代意義。

影片中，林茂賢以唸歌開場，提到每年夏天最多人參加的是7月中元普渡。他說，許多地區都有鬼傳說，民眾對於鬼的想像也不同，像是台灣鬼的造型，披頭散髮、臉色蒼白，還身穿白色套裝的白衣，「台灣的鬼都有穿制服」。

林茂賢說，台灣鬼離地面3吋，走路是用飄的，所以叫阿飄；出場也有SOP，先是烏雲蔽月、陰風慘慘、電壓不穩，再來是狗吹狗螺。他話鋒一轉，「鬼是以前的人，人是未來的鬼」，只要心存善念，鬼並不可怕，真正可怕的是人。

中元普渡常見的祭品，林茂賢說明會有三牲四果，包含3種牲禮的魚、豬肉、雞，最特別的是代表山珍的薑、海味的鹽，意味山珍海味都已到位，不能忘的是空心菜的蕹菜湯，意即無心留客，請老大公、好兄弟吃飽快離開別逗留。

林茂賢說，只要對鬼神存有敬意，中元普渡的祭品要拜什麼都可以，因為這是人的心意，「俗話說，平日不做虧心事，夜半不怕鬼敲門。」