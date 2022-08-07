聽新聞
test
0:00 / 0:00
最時髦小包FENDI Peekaboo Petite 90後女孩來「袋」言
義大利精品品牌FENDI經典包款Peekaboo今年推出全新小尺寸的Petite，年輕討喜的尺寸和繽紛多彩的顏色，立刻在社群網路上引起話題，被認為本季必買的IT包。90後出生的歌手程瀟、劉令姿與超模游天翼，更分別以個人獨特魅力演繹#FendiPeekaboo# ISeeU Petite特別企劃及系列短片，分別透過「看見自我」、「看見自信」、「看見自由」三個主題，展現出GEN-Z新世代獨有的鮮明態度。
女團出身的程瀟以粉色系的裝束搭配FENDI Match運動鞋、帶褶邊的淺粉紅色Strap You肩帶和Fendi First水晶耳環，展現浪漫與率真。劉令姿以硬挺廓形的黑色皮夾克和短褲，自信演繹氣場強大的黑色Petite包。當紅超模游天翼以全白服裝搭配FENDI First水晶項練和白色Petite包，展現隨場景變化的自由風格，也為FENDI個性多元的女性勾勒出新世代的全新輪廓。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言