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最時髦小包FENDI Peekaboo Petite 90後女孩來「袋」言

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
游天翼以白色系穿搭演繹#FendiPeekaboo #ISeeU Petite特別企劃，展現自由精神。圖／FENDI提供
游天翼以白色系穿搭演繹#FendiPeekaboo #ISeeU Petite特別企劃，展現自由精神。圖／FENDI提供

義大利精品品牌FENDI經典包款Peekaboo今年推出全新小尺寸的Petite，年輕討喜的尺寸和繽紛多彩的顏色，立刻在社群網路上引起話題，被認為本季必買的IT包。90後出生的歌手程瀟、劉令姿與超模游天翼，更分別以個人獨特魅力演繹#FendiPeekaboo# ISeeU Petite特別企劃及系列短片，分別透過「看見自我」、「看見自信」、「看見自由」三個主題，展現出GEN-Z新世代獨有的鮮明態度。

女團出身的程瀟以粉色系的裝束搭配FENDI Match運動鞋、帶褶邊的淺粉紅色Strap You肩帶和Fendi First水晶耳環，展現浪漫與率真。劉令姿以硬挺廓形的黑色皮夾克和短褲，自信演繹氣場強大的黑色Petite包。當紅超模游天翼以全白服裝搭配FENDI First水晶項練和白色Petite包，展現隨場景變化的自由風格，也為FENDI個性多元的女性勾勒出新世代的全新輪廓。

劉令姿以黑色系穿搭自信演繹#FendiPeekaboo #ISeeU Petite特別企劃。圖／FENDI提供
劉令姿以黑色系穿搭自信演繹#FendiPeekaboo #ISeeU Petite特別企劃。圖／FENDI提供
程瀟以粉色系穿搭演繹#FendiPeekaboo #ISeeU Petite特別企劃，甜美又個性。圖／FENDI提供
程瀟以粉色系穿搭演繹#FendiPeekaboo #ISeeU Petite特別企劃，甜美又個性。圖／FENDI提供
劉令姿以黑色系穿搭自信演繹#FendiPeekaboo #ISeeU Petite特別企劃。圖／FENDI提供
劉令姿以黑色系穿搭自信演繹#FendiPeekaboo #ISeeU Petite特別企劃。圖／FENDI提供
程瀟以粉色系穿搭演繹#FendiPeekaboo #ISeeU Petite特別企劃，甜美又個性。圖／FENDI提供
程瀟以粉色系穿搭演繹#FendiPeekaboo #ISeeU Petite特別企劃，甜美又個性。圖／FENDI提供
游天翼以白色系穿搭演繹#FendiPeekaboo #ISeeU Petite特別企劃，展現自由精神。圖／FENDI提供
游天翼以白色系穿搭演繹#FendiPeekaboo #ISeeU Petite特別企劃，展現自由精神。圖／FENDI提供

FENDI 義大利

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