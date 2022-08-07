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現賺202元！一蘭拉麵「加麵、綠茶、海苔」都免費
來自日本的「一蘭」拉麵，為慶祝app會員突破30萬人，自即日起至9月1日期間，連續4週加贈「美味單品券」，包括有加麵（半份）、綠茶、海苔、可爾必思等等不同贈禮，總價值為202元，讓民眾的用餐體驗再升級。
「一蘭拉麵」自1960年於日本福岡創立，以豚骨拉麵為招牌明星商品，並且提供一人一席的「味集中座位」，乃是日本知名的連鎖拉麵品牌，也是許多民眾赴日旅遊的必吃美食之一。2017年，一蘭正式登台，目前在台北信義區開設台北本店、台北本店別館，並於2022年11月開設台中朝富店。至於一蘭台灣app上線2年，app會員也順利突破30萬人。
為了感謝會員的支持，8月7日起至9月1日期間，連續4週，每週日由系統自動匯入「美味單品券」1張，新註冊會員也適用，可供消費時搭配兌換使用，內容週週不同。首週優惠為「加麵半份（價值48元）」，第2週為「綠茶（價值58元）」，第3週為「海苔（價值38元），第4週為可爾必思（價值58元）。活動期間的美味單品券使用期限為該週日至隔週四，可與兒童拉麵/點數單品券及其他活動單品券一起使用。
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