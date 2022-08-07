快訊

高雄台積電預定地為何「積水」不退？ 專家說話了

搶救畫面曝光 葫蘆谷山洪暴發驚魂11人脫困6人躲山壁

聽新聞
test
0:00 / 0:00

收下丹尼爾克雷格穿過的西裝！007慶60週年慈善拍賣

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
拍品編號44號為2012年《007：空降危機》（Skyfall）中哈維爾巴登（Javier Bardem）所飾演的反派Raoul Silva所穿著的這套戲服。圖／佳士得提供
拍品編號44號為2012年《007：空降危機》（Skyfall）中哈維爾巴登（Javier Bardem）所飾演的反派Raoul Silva所穿著的這套戲服。圖／佳士得提供

史上最受歡迎諜報主角007詹姆士龐德系列電影上映60週年，國際拍賣行佳士得（Christie's）與永世製片公司將於 2022 年 9 月舉行官方慈善拍賣「詹姆士龐德60週年紀念拍賣」，60件拍品共分兩線上與現場兩部分拍賣。9月28日舉行的現場拍賣只限獲邀嘉賓出席親身參與，不過世界各地的影迷和藏家則可於9月15日至10月5日「詹姆士龐德日」期間透過佳士得平台透過網路、電話或書面方式競標來自25部電影中的35件海報、道具、戲服、以及猶如007探員般的難忘體驗。

月 28 日現場拍賣的25件拍品，包括名車、名表、戲服及道具，其中大多來自2021年上映的第25部電影《007：生死交戰》。拍賣壓軸6件拍品更代表歷代擔任龐德的6位演員，分別的拍賣收益將撥捐每位演員或其遺產委員會指定的慈善組織：史恩康納萊（Sir Sean Connery）、僅於《女王密使》出場過的喬治拉贊貝（George Lazenby）、羅傑摩爾（Roger Moore）、提摩西道爾頓（Timothy Dalton）、皮爾斯布洛斯南（Pierce Brosnan）及丹尼爾克雷格（Daniel Craig）。

得標史恩康納萊代表拍品為牙買加「黃金眼」佛萊明別墅五晚住宿以及Berkely Mather註釋的《007 Dr. No》打字稿，是第一部詹姆士龐德電影，該片於牙買加取景拍攝並於1962年發行，收益將捐助The Scottish Youth Film Foundation。代表George Lazenby的是防塵套附有George Lazenby簽名的Globe-Trotter行李箱與兩枚限量版歐米茄海馬系列腕表，腕表是特別為慶祝《女王密使》上映50週年的限量編號表，拍賣收益將捐助Juvenile Diabetes Research Foundation。

代表羅傑摩爾的拍品收益將捐助聯合國兒童基金會，拍品為來自他所主演的1983年《八爪女》（Octopussy）中，鑲嵌施華洛世奇水晶鍍金道具彩蛋，由Asprey按照Fabergé風格製作。代表提摩西道爾頓的拍品收益將捐助National Youth Theatre，是他在1989年《殺人執照》（Licence to Kill）中穿著的黑色單襟禮服，外套襯裡附有簽名，連同一套在劇中使用的40個賭場籌碼；同一套籌碼在1995年的《黃金眼》（GoldenEye）賭場中再次出現。

皮爾斯布洛斯南的代表拍品是他在1999年《縱橫天下》（The World Is Not Enough）中海上追逐時追所使用的Q快艇，收益將捐贈王子信託基金（The Prince's Trust）。最後，2021年《007：生死交戰》中丹尼爾克雷格在飛車追逐時所騎乘的改裝Triumph Scrambler 1200 X特技機車將代表這位演員上拍，收益將捐贈Severn Hospice寧養中心。

佳士得以往曾舉辦三場詹姆士龐德官方拍賣，總交易則高逾481萬英鎊。一如以往，這次拍賣的所得收益將會撥捐慈善用途，共有45間慈善機構將受惠。拍品預展將於9月15至28日假倫敦佳士得藝廊舉行，向公眾免費開放。限量版印刷圖錄亦可於網上預訂。

拍品編號20為牙買加「黃金眼」佛萊明別墅五晚住宿以及Berkely Mather註釋的《007 Dr. No》打字稿，將代表史恩康納萊登上現場拍賣，收益將捐助The Scottish Youth Film Foundation。圖／佳士得提供
拍品編號20為牙買加「黃金眼」佛萊明別墅五晚住宿以及Berkely Mather註釋的《007 Dr. No》打字稿，將代表史恩康納萊登上現場拍賣，收益將捐助The Scottish Youth Film Foundation。圖／佳士得提供
拍品編號52號為2015年《007：惡魔四伏》（Spectre）中Christoph Waltz所飾演的反派Blofeld所穿著的這套戲服。圖／佳士得提供
拍品編號52號為2015年《007：惡魔四伏》（Spectre）中Christoph Waltz所飾演的反派Blofeld所穿著的這套戲服。圖／佳士得提供
拍品編號3號為2021年《007：生死交戰》中這枚歐米茄Seamster 300M 007版本腕表。圖／佳士得提供
拍品編號3號為2021年《007：生死交戰》中這枚歐米茄Seamster 300M 007版本腕表。圖／佳士得提供
代表羅傑摩爾的拍品收益將捐助聯合國兒童基金會，拍品為來自他所主演的1983年《八爪女》中，鑲嵌施華洛世奇水晶鍍金道具彩蛋。圖／佳士得提供
代表羅傑摩爾的拍品收益將捐助聯合國兒童基金會，拍品為來自他所主演的1983年《八爪女》中，鑲嵌施華洛世奇水晶鍍金道具彩蛋。圖／佳士得提供
拍品編號43號為2012年《007：空降危機》（Skyfall）中丹尼爾克雷格歲穿著的Tom Ford西裝。圖／佳士得提供
拍品編號43號為2012年《007：空降危機》（Skyfall）中丹尼爾克雷格歲穿著的Tom Ford西裝。圖／佳士得提供
拍品編號23將代表提摩西道爾頓的登上現場拍賣，收益將捐助National Youth Theatre，是他在1989年《殺人執照》中穿著的黑色單襟禮服，外套襯裡附有簽名，連同一套在劇中使用的40個賭場籌碼。圖／佳士得提供
拍品編號23將代表提摩西道爾頓的登上現場拍賣，收益將捐助National Youth Theatre，是他在1989年《殺人執照》中穿著的黑色單襟禮服，外套襯裡附有簽名，連同一套在劇中使用的40個賭場籌碼。圖／佳士得提供
拍品編號14號為丹尼爾克雷格配戴過的歐米茄抗磁自動精鋼腕表。圖／佳士得提供
拍品編號14號為丹尼爾克雷格配戴過的歐米茄抗磁自動精鋼腕表。圖／佳士得提供
拍品編號25號為2021年《007：生死交戰》中騎乘的改裝Triumph Scrambler 1200 X特技機車，將代表丹尼爾克雷格壓軸登上現場拍賣，收益將捐贈Severn Hospice寧養中心。圖／佳士得提供
拍品編號25號為2021年《007：生死交戰》中騎乘的改裝Triumph Scrambler 1200 X特技機車，將代表丹尼爾克雷格壓軸登上現場拍賣，收益將捐贈Severn Hospice寧養中心。圖／佳士得提供
拍品編號24號為1999年《縱橫天下》中海上追逐時追所使用的Q快艇，將代表皮爾斯布洛斯南壓軸登上現場拍賣，收益將捐贈王子信託基金。圖／佳士得提供
拍品編號24號為1999年《縱橫天下》中海上追逐時追所使用的Q快艇，將代表皮爾斯布洛斯南壓軸登上現場拍賣，收益將捐贈王子信託基金。圖／佳士得提供

佳士得 電影 女王

延伸閱讀

佳士得2022上半年總成交達美元41億 創2015年來新高

配樂響起便知007來了 英作曲家蒙蒂諾曼逝世

好萊塢被疫情延檔片幾乎出清 「小小兵2」是最後一部？

打不倒的007 被這件事考倒了？認了「從影以來最艱難」

相關新聞

logo這樣玩實在太強了！Color Dior全新彩色CD鍊環珠寶

各種繽紛色彩和異材質的碰撞，向來是時尚最讓人著迷的創意之處。Dior Joaillerie創意總監Victoire de...

滿額送韓式冬粉！韓式拌飯「拼拼拌」點菜新系統上線

主打「自選式韓國拌飯」的「拼拼拌」，自8月起正式推出「拌飯募集中」線上點餐平台，具備實體店面的點餐自由度與結帳功能，方便...

營運成本攀升 南美館10月1日起調整票價、恢復為原定價

台南市美術館今宣布，開館至今優惠價入館一直延續，但物價等上漲，營運成本也攀升，10月1日起調整票價，恢復為原定價，普通票...

比播種更快 自己動手扦插薄荷、九層塔還能泡茶入菜

疫情期間不少民眾透過在家種植園藝植物來調劑身心，其中香草植物利用「扦插」就能繁殖，不僅比起播種來的迅速，也不難上手。新北...

身份證有528享「花蟹吃到飽」！問鼎「和牛吃到飽」988

即日起至8月31日期間，宮廷系火鍋「問鼎」每日限量推出「快閃吃到飽」方案，包括世界三大和牛、頂級海鮮等75道食材無限量供...

宜蘭傳藝應景中元普渡 邀專家解密台灣鬼

農曆7月到來，宜蘭傳藝園區應景推出「傳藝中元勁靠普」影片，邀請台中教育大學台語系主任林茂賢，以詼諧方式講解中元節小常識，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。