收下丹尼爾克雷格穿過的西裝！007慶60週年慈善拍賣

史上最受歡迎諜報主角007詹姆士龐德系列電影上映60週年，國際拍賣行佳士得（Christie's）與永世製片公司將於 2022 年 9 月舉行官方慈善拍賣「詹姆士龐德60週年紀念拍賣」，60件拍品共分兩線上與現場兩部分拍賣。9月28日舉行的現場拍賣只限獲邀嘉賓出席親身參與，不過世界各地的影迷和藏家則可於9月15日至10月5日「詹姆士龐德日」期間透過佳士得平台透過網路、電話或書面方式競標來自25部電影中的35件海報、道具、戲服、以及猶如007探員般的難忘體驗。

月 28 日現場拍賣的25件拍品，包括名車、名表、戲服及道具，其中大多來自2021年上映的第25部電影《007：生死交戰》。拍賣壓軸6件拍品更代表歷代擔任龐德的6位演員，分別的拍賣收益將撥捐每位演員或其遺產委員會指定的慈善組織：史恩康納萊（Sir Sean Connery）、僅於《女王密使》出場過的喬治拉贊貝（George Lazenby）、羅傑摩爾（Roger Moore）、提摩西道爾頓（Timothy Dalton）、皮爾斯布洛斯南（Pierce Brosnan）及丹尼爾克雷格（Daniel Craig）。

得標史恩康納萊代表拍品為牙買加「黃金眼」佛萊明別墅五晚住宿以及Berkely Mather註釋的《007 Dr. No》打字稿，是第一部詹姆士龐德電影，該片於牙買加取景拍攝並於1962年發行，收益將捐助The Scottish Youth Film Foundation。代表George Lazenby的是防塵套附有George Lazenby簽名的Globe-Trotter行李箱與兩枚限量版歐米茄海馬系列腕表，腕表是特別為慶祝《女王密使》上映50週年的限量編號表，拍賣收益將捐助Juvenile Diabetes Research Foundation。

代表羅傑摩爾的拍品收益將捐助聯合國兒童基金會，拍品為來自他所主演的1983年《八爪女》（Octopussy）中，鑲嵌施華洛世奇水晶鍍金道具彩蛋，由Asprey按照Fabergé風格製作。代表提摩西道爾頓的拍品收益將捐助National Youth Theatre，是他在1989年《殺人執照》（Licence to Kill）中穿著的黑色單襟禮服，外套襯裡附有簽名，連同一套在劇中使用的40個賭場籌碼；同一套籌碼在1995年的《黃金眼》（GoldenEye）賭場中再次出現。

皮爾斯布洛斯南的代表拍品是他在1999年《縱橫天下》（The World Is Not Enough）中海上追逐時追所使用的Q快艇，收益將捐贈王子信託基金（The Prince's Trust）。最後，2021年《007：生死交戰》中丹尼爾克雷格在飛車追逐時所騎乘的改裝Triumph Scrambler 1200 X特技機車將代表這位演員上拍，收益將捐贈Severn Hospice寧養中心。