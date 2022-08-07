潘怡良領軍、林嘉綺走秀 礦山藝術季鍛造「礦系」時尚

既然柔軟的布料可以展現筆挺的線條，礦石的剛強當然也能融入飄逸的時裝細節。2022「礦山藝術季」中的「鎏金時尚夜」於昨晚8月6日（六）舉辦，由有「針織女王」之稱的台灣設計師潘怡良領軍擔任藝術總監，並匯集台灣新銳設計師郭瑋、吳日云與輔仁大學織品服裝學院所設計的40套時尚服飾，展現出有別傳統森林「山系」的「礦系」時尚。

「礦山藝術季」是由新北市政府主辦，今年邁向第三屆。昨日晚間舉辦的「鎏金時尚夜」則邀請到台灣知名設計師潘怡良、台灣新銳設計師與輔仁大學共同展出新品，並由名模林嘉綺擔任主秀，開秀前更有藝術團體優人神鼓演出作品「陽歌行」。

水湳洞十三層的壯闊與紋理，為潘怡良巧妙翻轉、將布料與織紋借斑駁與層疊意象，以礦山的金、銀、黑、銅入色，同時並藉其經典的針織手法，將時光的斑駁及歲月的底蘊重組。值得一提的是，40多套時裝中，模特兒身上的配件並運用了At.冶器金屬物件工作室的創作，進而呼應藝術季中「礦山結晶」的概念，成為模特兒身上難以定義的造型裝置。同時由輔仁大學織品學院設計的時裝也有不少亮點，例如透過布料的拼接呈現礦石的相異層次，又或透過格外粗壯的外套袖圍與附加在小腿側邊的工作口袋，呈現了礦石的強韌厚實與對工作服的再解構。