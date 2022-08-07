快訊

颱風最快明天生成 今持續晴朗炎熱午後雨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

潘怡良領軍、林嘉綺走秀 礦山藝術季鍛造「礦系」時尚

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
新銳設計師郭瑋的作品，透過衣物布料的轉折與霧、亮面的對比，簡約但頗具玩味。圖 / 展慧創意提供
新銳設計師郭瑋的作品，透過衣物布料的轉折與霧、亮面的對比，簡約但頗具玩味。圖 / 展慧創意提供

既然柔軟的布料可以展現筆挺的線條，礦石的剛強當然也能融入飄逸的時裝細節。2022「礦山藝術季」中的「鎏金時尚夜」於昨晚8月6日（六）舉辦，由有「針織女王」之稱的台灣設計師潘怡良領軍擔任藝術總監，並匯集台灣新銳設計師郭瑋、吳日云與輔仁大學織品服裝學院所設計的40套時尚服飾，展現出有別傳統森林「山系」的「礦系」時尚。

「礦山藝術季」是由新北市政府主辦，今年邁向第三屆。昨日晚間舉辦的「鎏金時尚夜」則邀請到台灣知名設計師潘怡良、台灣新銳設計師與輔仁大學共同展出新品，並由名模林嘉綺擔任主秀，開秀前更有藝術團體優人神鼓演出作品「陽歌行」。

水湳洞十三層的壯闊與紋理，為潘怡良巧妙翻轉、將布料與織紋借斑駁與層疊意象，以礦山的金、銀、黑、銅入色，同時並藉其經典的針織手法，將時光的斑駁及歲月的底蘊重組。值得一提的是，40多套時裝中，模特兒身上的配件並運用了At.冶器金屬物件工作室的創作，進而呼應藝術季中「礦山結晶」的概念，成為模特兒身上難以定義的造型裝置。同時由輔仁大學織品學院設計的時裝也有不少亮點，例如透過布料的拼接呈現礦石的相異層次，又或透過格外粗壯的外套袖圍與附加在小腿側邊的工作口袋，呈現了礦石的強韌厚實與對工作服的再解構。

而雖然「鎏金時尚夜」已於晚間落幕，但包含6大展區與5件藝術作品的「礦山藝術季」活動仍在持續進行，至8月14日為止，凡與特約14間民宿訂房，可享9折優惠＋黃金博物館免費門票，完整合作民宿，則可至礦山藝術季官方網站查詢。

新銳設計師吳日云設計的作品，將石材的紋理，轉化為衣物織品的「表情」。圖 / 展慧創意提供
新銳設計師吳日云設計的作品，將石材的紋理，轉化為衣物織品的「表情」。圖 / 展慧創意提供
名模王思瑋（左）、張敏紅（右），今日一同為「鎏金時尚夜」走上伸展台，並穿上潘怡良設計的時裝、演繹「礦系」時尚。圖 / 展慧創意提供（合成圖）
名模王思瑋（左）、張敏紅（右），今日一同為「鎏金時尚夜」走上伸展台，並穿上潘怡良設計的時裝、演繹「礦系」時尚。圖 / 展慧創意提供（合成圖）
名模林嘉綺擔任8月6日「鎏金時尚夜」主秀，並於白日走秀前預拍。圖 / 展慧創意提供
名模林嘉綺擔任8月6日「鎏金時尚夜」主秀，並於白日走秀前預拍。圖 / 展慧創意提供
經燈光造景後的水湳洞選煉廠，成為「鎏金時尚夜」的魔幻背景。圖 / 展慧創意提供
經燈光造景後的水湳洞選煉廠，成為「鎏金時尚夜」的魔幻背景。圖 / 展慧創意提供
名模林嘉綺成為「鎏金時尚夜」走秀的最大亮點，除了藉潘怡良擅長的針織手法呈現出黃金的閃耀，頭頂裝飾更散發冠冕的華麗氣勢。圖 / 展慧創意提供
名模林嘉綺成為「鎏金時尚夜」走秀的最大亮點，除了藉潘怡良擅長的針織手法呈現出黃金的閃耀，頭頂裝飾更散發冠冕的華麗氣勢。圖 / 展慧創意提供
「礦山藝術季」的「鎏金時尚夜」邀請了台灣知名設計師潘怡良、多位新銳設計師與輔仁大學共同展出時裝新品，並由伊林、凱渥模特兒一同走秀演出。圖 / 展慧創意提供
「礦山藝術季」的「鎏金時尚夜」邀請了台灣知名設計師潘怡良、多位新銳設計師與輔仁大學共同展出時裝新品，並由伊林、凱渥模特兒一同走秀演出。圖 / 展慧創意提供
由輔大織品服裝學院設計的成品，藉由高腰的抽繩長褲、超長皮手套與針織高領上衣，展現了前衛的實驗意念。圖 / 展慧創意提供
由輔大織品服裝學院設計的成品，藉由高腰的抽繩長褲、超長皮手套與針織高領上衣，展現了前衛的實驗意念。圖 / 展慧創意提供
由輔大織品服裝學院設計的時裝，透過粗壯加厚的外套尺寸、附加在長褲小腿側邊的工作口袋，具現了礦石的強韌厚實與對工裝的再解構。圖 / 展慧創意提供
由輔大織品服裝學院設計的時裝，透過粗壯加厚的外套尺寸、附加在長褲小腿側邊的工作口袋，具現了礦石的強韌厚實與對工裝的再解構。圖 / 展慧創意提供

礦山

延伸閱讀

鎏金時尚夜十三層遺址登場 侯友宜：時尚饗宴比擬國際

新北文藝3大主題 板橋、北海岸今同步登場

影／火勢大！ 國軍東引指揮部舉行夜間火砲射擊 竟釀西引火燒山

礦山藝術季鎏金時尚夜 周末夜在台版天空之城璀璨登場

相關新聞

潘怡良領軍、林嘉綺走秀 礦山藝術季鍛造「礦系」時尚

既然柔軟的布料可以展現筆挺的線條，礦石的剛強當然也能融入飄逸的時裝細節。2022「礦山藝術季」中的「鎏金時尚夜」於昨晚8...

到IKEA「點食成金」！吃飯送折抵券、小龍蝦系列有優惠

IKEA常被網友戲稱是「被家具耽誤的餐廳」，因為有太多招牌料理讓人喜愛，因此IKEA即日起至8月21日，推出「點食成金」...

超夯劇《非常律師禹英禑》帶短髮風　3招不扁塌更俏麗

近期最夯的韓劇，莫過於《非常律師禹英禑》，其中女主角朴恩斌在劇中的俏麗短髮，成為今年夏天大勢的髮型風格，更被暱稱為「蘋果...

替老爸愛「眼」 寶齊萊推Manero大日期腕表獻孝心

資訊爆炸、過度用眼的時代，即便還不到60歲以上，不少人的眼力也逐漸退化中。為了體貼老爸，瑞士鐘表品牌寶齊來（Carl F...

遠東百貨齊串聯韓風狂掃全台 遠百竹北韓國展首登場

疫情之下苦無機會出國，遠東百貨舉辦「2022韓流魅力盡在遠百」全台巡迴展售活動，其中遠百竹北「韓流魅力盡在遠百」韓國...

「白金龍上市60週年白金紀念版」發行 限量6萬瓶

今年適逢俗稱「白金龍」的「58度金門高粱酒」上市60週年，50度以上金門高粱酒總經銷黑松公司特別推出「白金龍上市60週年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。