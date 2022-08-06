超夯劇《非常律師禹英禑》帶短髮風 3招不扁塌更俏麗
近期最夯的韓劇，莫過於《非常律師禹英禑》，其中女主角朴恩斌在劇中的俏麗短髮，成為今年夏天大勢的髮型風格，更被暱稱為「蘋果頭」，但是短髮固然可愛，照顧起來卻需要用心，重點是要營造出層次與蓬鬆感，而夏天因為天氣濕黏悶熱，容易讓頭髮出油、扁塌，韓系髮品「呂Ryo」，就提出夏季頭皮照護三步驟，才能有著俏麗短髮。
一、深層清潔頭皮油脂
夏天炎熱，所以也讓頭皮容易出油，因此每天回家後，頭皮與頭髮上的污垢，更要深層清潔，可以使用呂Ryo滋養韌髮頭皮深層淨化液，洗頭髮前先使用，按摩頭皮，針對頭皮進行深層清潔。
二、選擇有效的洗髮精
頭髮不扁塌又蓬鬆，選擇洗髮精也很重要，有不少專門針對扁塌無力髮質設計洗髮精，洗完可以讓受損、細軟的髮根增加營養，打造出蓬鬆感，如果頭皮常出油，可以選擇控油洗髮精，平衡頭皮油脂，若是還有頭皮屑困擾，可以選用去屑專用洗髮精，但如果過於嚴重，還是得要看醫師來解決．。
三、 重視頭皮油水平衡
想要有蓬鬆髮，頭皮保養也很重要，特別容易出油、搔癢等，也要特別注意，包括保濕、注意油水平衡等，呂Ryo滋養韌髮頭皮清爽保濕水適合在洗髮後使用，持續按摩讓頭皮吸收，可以快速補水，讓頭髮蓬鬆自然。
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