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替老爸愛「眼」 寶齊萊推Manero大日期腕表獻孝心

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
41.6毫米的精鋼表殼內使用的是品牌自製CFB A2011自動上鏈機芯，具備時間、動力儲存、星期、大日期和小秒針等眾多功能，讓一周之內需要理解的時間資訊，都可以一「手」掌握。圖 / 寶齊萊提供
41.6毫米的精鋼表殼內使用的是品牌自製CFB A2011自動上鏈機芯，具備時間、動力儲存、星期、大日期和小秒針等眾多功能，讓一周之內需要理解的時間資訊，都可以一「手」掌握。圖 / 寶齊萊提供

資訊爆炸、過度用眼的時代，即便還不到60歲以上，不少人的眼力也逐漸退化中。為了體貼老爸，瑞士鐘表品牌寶齊來（Carl F Bucherer）推出Manero外緣動力大日期腕表，結合實用的日曆功能，陪伴老爸未來的每一日。

雖然現代人使用手機帶來諸多便利，但只要「瞄」一眼手腕、就能知道時間與正確日期資訊的手表，卻是沒有藍光傷害、品味的具體象徵。寶齊萊的Manero外緣動力大日期腕表，其特色之一就是使用雙位數視窗、獨立顯示的大日期視窗，讓其配戴者可以輕易一眼就看清楚當日日期，直覺而便利。

41.6毫米的精鋼表殼內使用的是品牌自製CFB A2011自動上鏈機芯，具備時間、動力儲存、星期、大日期和小秒針等眾多功能，讓一周之內需要理解的時間資訊，都可以一「手」掌握。經太陽放射紋理的藍色面盤，並搭配了珊瑚色的織紋表帶，在戶外、正式風格間找到平衡。透明藍寶石水晶玻璃還可欣賞到機芯的佈局、結構設計，訂價28萬元。

雖然機帶來諸多便利，但只要「瞄」一眼手腕、就能知道時間與正確日期資訊的手表，卻是沒有藍光傷害、品味的具體象徵。圖 / 寶齊萊提供
雖然機帶來諸多便利，但只要「瞄」一眼手腕、就能知道時間與正確日期資訊的手表，卻是沒有藍光傷害、品味的具體象徵。圖 / 寶齊萊提供
寶齊來（Carl F Bucherer）Manero外緣動力大日期腕表，28萬元。圖 / 寶齊萊提供
寶齊來（Carl F Bucherer）Manero外緣動力大日期腕表，28萬元。圖 / 寶齊萊提供

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