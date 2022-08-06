替老爸愛「眼」 寶齊萊推Manero大日期腕表獻孝心

資訊爆炸、過度用眼的時代，即便還不到60歲以上，不少人的眼力也逐漸退化中。為了體貼老爸，瑞士鐘表品牌寶齊來（Carl F Bucherer）推出Manero外緣動力大日期腕表，結合實用的日曆功能，陪伴老爸未來的每一日。

雖然現代人使用手機帶來諸多便利，但只要「瞄」一眼手腕、就能知道時間與正確日期資訊的手表，卻是沒有藍光傷害、品味的具體象徵。寶齊萊的Manero外緣動力大日期腕表，其特色之一就是使用雙位數視窗、獨立顯示的大日期視窗，讓其配戴者可以輕易一眼就看清楚當日日期，直覺而便利。