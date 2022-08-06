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台灣限定148瓶 高登麥克菲爾Glen Grant 1950單桶原酒

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
廷漢集團30周年晚宴現場展示一系列高登麥克菲爾私人典藏系列高年份單一麥芽威士忌。圖／廷漢集團提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
廷漢集團30周年晚宴現場展示一系列高登麥克菲爾私人典藏系列高年份單一麥芽威士忌。圖／廷漢集團提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

台灣指標性烈酒代理商廷漢（Cottingham）集團歡慶30周年，在邁向下一個里程碑之際，特別獻上超高年份珍稀逸品「高登麥克菲爾私人典藏Glen Grant 1950 71年單一麥芽蘇格蘭威士忌單桶原酒」。此款台灣限定發行的超高年份威士忌於1950年10月14日蒸餾，2022年6月15日裝瓶，酒精濃度約62.2%，限量148瓶。

廷漢集團創辦人暨董事長Michael Cottingham表示：「廷漢集團邁向30周年，經手超過50多個酒品品牌。身為酒品代理商，我們重視的不僅在銷售，更是專注於行銷策略，全力地打造出品牌最大的價值。」

「高登麥克菲爾私人典藏 Glen Grant 1950 71年單桶原酒」由高登麥克菲爾（Gordon & MacPhail）——蘇格蘭最古老的獨立裝瓶廠發行，而這款蒸餾於1950年的酒款，年份高達71年，跟董事長Michael Cottingham出生年份為同一年，格外具有意義與價值。

經過歲月與初次雪莉桶（First Fill Sherry Butt）的淬鍊，「高登麥克菲爾私人典藏 Glen Grant 1950 71 年單一麥芽蘇格蘭威士忌」的香氣與口感獨特、濃郁而多層次：以肉桂和丁香的辛香交織出香氛甜橙精油的香氣，細微的烘焙咖啡豆開場，緊接而來的是甜美的水果乾和黑太妃糖香氣；入口後，可感受到辣椒的辛香、烟葉和焦烤橡木的味道，之後，口腔滿盈著烘烤杏仁，伴隨柔軟的覆盆子和甘草風味；尾韻飽滿而悠長，帶有持久的辛香料、紅色莓果與可可粉的味道。

廷漢企業30周年之際，以珍貴而美好的「高登麥克菲爾Glen Grant 1950 71年單桶原酒 」作為完美註記，持續為台灣烈酒市場帶來更多令人驚豔的頂級佳釀。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

「高登麥克菲爾私人典藏 Glen Grant 1950 71年單桶原酒」發表於1950年的酒款，年份高達71年。圖／廷漢集團提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
「高登麥克菲爾私人典藏 Glen Grant 1950 71年單桶原酒」發表於1950年的酒款，年份高達71年。圖／廷漢集團提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
廷漢集團創辦人暨董事長Michael Cottingham的女兒Alexandra、妻子Rebecca（左起）。圖／廷漢集團提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。
廷漢集團創辦人暨董事長Michael Cottingham的女兒Alexandra、妻子Rebecca（左起）。圖／廷漢集團提供。提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

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