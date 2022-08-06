台灣限定148瓶 高登麥克菲爾Glen Grant 1950單桶原酒
台灣指標性烈酒代理商廷漢（Cottingham）集團歡慶30周年，在邁向下一個里程碑之際，特別獻上超高年份珍稀逸品「高登麥克菲爾私人典藏Glen Grant 1950 71年單一麥芽蘇格蘭威士忌單桶原酒」。此款台灣限定發行的超高年份威士忌於1950年10月14日蒸餾，2022年6月15日裝瓶，酒精濃度約62.2%，限量148瓶。
廷漢集團創辦人暨董事長Michael Cottingham表示：「廷漢集團邁向30周年，經手超過50多個酒品品牌。身為酒品代理商，我們重視的不僅在銷售，更是專注於行銷策略，全力地打造出品牌最大的價值。」
「高登麥克菲爾私人典藏 Glen Grant 1950 71年單桶原酒」由高登麥克菲爾（Gordon & MacPhail）——蘇格蘭最古老的獨立裝瓶廠發行，而這款蒸餾於1950年的酒款，年份高達71年，跟董事長Michael Cottingham出生年份為同一年，格外具有意義與價值。
經過歲月與初次雪莉桶（First Fill Sherry Butt）的淬鍊，「高登麥克菲爾私人典藏 Glen Grant 1950 71 年單一麥芽蘇格蘭威士忌」的香氣與口感獨特、濃郁而多層次：以肉桂和丁香的辛香交織出香氛甜橙精油的香氣，細微的烘焙咖啡豆開場，緊接而來的是甜美的水果乾和黑太妃糖香氣；入口後，可感受到辣椒的辛香、烟葉和焦烤橡木的味道，之後，口腔滿盈著烘烤杏仁，伴隨柔軟的覆盆子和甘草風味；尾韻飽滿而悠長，帶有持久的辛香料、紅色莓果與可可粉的味道。
廷漢企業30周年之際，以珍貴而美好的「高登麥克菲爾Glen Grant 1950 71年單桶原酒 」作為完美註記，持續為台灣烈酒市場帶來更多令人驚豔的頂級佳釀。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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