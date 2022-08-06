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僅此一場！米其林一星LONGTAIL慶5週年 邀MASA Tacos 8月26日客座

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
LONGTAIL五週年慶與「MASA」墨西哥Tacos專賣店，合作獻上LONGTAIL X MASA Tacos Night。圖／LONGTAIL提供。
LONGTAIL五週年慶與「MASA」墨西哥Tacos專賣店，合作獻上LONGTAIL X MASA Tacos Night。圖／LONGTAIL提供。

連續四年獲得米其林一星榮耀的LONGTAIL，8月即將迎來五週年慶，林明健主廚（Chef Kin）特別邀請自己經常光顧的愛店「MASA」墨西哥Tacos專賣店兩位主廚好朋友——Chef Long及王一山，於8月26日晚間於LONGTAIL客座快閃，3人聯手獻上5款前所未見的墨西哥塔可口味，歡度LONGTAIL五週年之夜。「LONGTAIL X MASA Tacos Night」含一道前菜、三款塔可餅、一款配菜、一道甜點及一杯調酒，套餐售價每人1980元+10%。如果覺得不過癮，還有兩款單點塔可餅及調酒可任選加點。

兩家餐廳的主理人Chef Kin（左）與Chef Long原本就是好朋友。圖／LONGTAIL提供。
兩家餐廳的主理人Chef Kin（左）與Chef Long原本就是好朋友。圖／LONGTAIL提供。

「MASA」是由Chef Long及王一山於2020年11月打造的墨西哥Tacos專賣店，主打的新鮮自製玉米餅皮是選用台灣「十甲有機農場」栽種、與墨西哥玉米同為馬齒種的「明豐三號」玉米，經鹼法烹製，攪碎後製成玉米麵糰（masa），乾燥後再打成玉米麵粉，混合水並揉入豬油製成麵糰後壓成圓形玉米餅（Tortilla）；再經煎烤或油炸，餅皮帶有厚軟嚼勁及玉米穀物濃香，內餡揉合主廚跨界創意混搭玩味，燉煮的肉類蛋白質與酸香墨西哥辣椒、濃郁起司、酸奶…等，為每一片金黃玉米餅皮注入無限美味可能。

LONGTAIL X MASA打造熱情歡樂的Tacos派對，歡度五週年之夜。圖／LONGTAIL提供。
LONGTAIL X MASA打造熱情歡樂的Tacos派對，歡度五週年之夜。圖／LONGTAIL提供。

「MASA」店內輕鬆氛圍與平易近人的價格，一開幕即成為人氣名店，此次與LONGTAIL為開店後首次快閃合作。熱愛墨西哥料理的LONGTAIL主廚兼經營者林明健原本就是MASA常客，運用在地食材及融入多國料理創意的概念與MASA兩位創辦人兼主廚亦十分契合，遂決定攜手打造「LONGTAIL X MASA Tacos Night」，用嘉年華般的輕鬆歡樂氣氛與無限創意美味，慶祝LONGTAIL五週年。

8月26日晚間「MASA」將於LONGTAIL呈現店內前所未見的三款口味墨西哥玉米餅，呼應LONGTAIL的多國跨界料理：包含套餐中的「墨西哥風味油封鴨塔可餅」，佐墨西哥煙燻辣椒醬及酸奶；及滋味酸辣清爽、適合仲夏夜品嘗的「韓式泡菜豬肉塔可餅」。單點則是油炸的「鮮蝦塔可餅」，像是月亮蝦餅般將新鮮玉米餅包覆手打蝦漿後酥炸，搭佐墨西哥風味雞尾酒醬，酸香明亮、口感豐富。

「LONGTAIL X MASA Tacos Night」含一道前菜、三款塔可餅、一款配菜、一道甜點及一杯調酒，套餐售價每人1980元+10%。圖／LONGTAIL提供。
「LONGTAIL X MASA Tacos Night」含一道前菜、三款塔可餅、一款配菜、一道甜點及一杯調酒，套餐售價每人1980元+10%。圖／LONGTAIL提供。

林明健主廚將設計二款令人期待的塔可餅、前菜、配菜及甜點與MASA共演奔放熱情美味，LONGTAIL調酒師亦將以奶香滑順、洋溢肉桂香氣的墨西哥米漿（Horchata）為發想，設計最適合搭佐玉米餅的調酒。

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