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Ryan Goslin古馳粉色西裝成癮？小布輕鬆穿搭聯名潮鞋
男人造型就該跟黑白、簡約劃上等號的時代早早已經過去。近日「小布」布萊德彼特（Brad Pitt）與雷恩葛斯林（Ryan Gosling）不約而同穿上彩色西裝，而Ryan Gosling更多次穿上成套或不成套的粉色西裝，展現男性駕馭高亮度、鮮豔色彩的可能。
其實這股男裝彩色大浪其來由自，今年六月時男演員Iris Elba便曾為GUCCI 25H腕表拍攝了一系列形象視覺，穿上芥末黃、粉紅等多套彩色西裝，表情神秘曖昧，掀起一波古馳與粉色西裝的浪潮；另外在紀錄片《貓王》中扮演Elvis Presley的美國男歌手Austin Butler今年六月時曾登上GQ封面，也穿上了由Alessandro Michele設計的成套粉色西裝。俐落的褲管、筆挺的線條，頗有幾分1970年代的懷舊神髓。
事實上，近日布萊德彼特頻繁宣穿新片《子彈列車》記者會時，也曾以一身綠色西裝搭配腳上的GUCCI與運動品牌的聯名款，展現其放浪、不羈的野性魅力。和雷葛斯林的筆挺、合身不同，小布的西裝明顯採用了更柔軟的布料，因此讓領片呈現自然的翻折，西裝整體也相當鬆軟、尤其下半身長褲的寬鬆猶如居家服般的休閒，難怪小布選擇以潮鞋搭配，黃、綠兩色相撞卻又活力。這個夏天，男人或該考慮在衣櫃中添購一套彩色西裝或獵裝了。
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