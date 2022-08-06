Ryan Goslin古馳粉色西裝成癮？小布輕鬆穿搭聯名潮鞋

男人造型就該跟黑白、簡約劃上等號的時代早早已經過去。近日「小布」布萊德彼特（Brad Pitt）與雷恩葛斯林（Ryan Gosling）不約而同穿上彩色西裝，而Ryan Gosling更多次穿上成套或不成套的粉色西裝，展現男性駕馭高亮度、鮮豔色彩的可能。

其實這股男裝彩色大浪其來由自，今年六月時男演員Iris Elba便曾為GUCCI 25H腕表拍攝了一系列形象視覺，穿上芥末黃、粉紅等多套彩色西裝，表情神秘曖昧，掀起一波古馳與粉色西裝的浪潮；另外在紀錄片《貓王》中扮演Elvis Presley的美國男歌手Austin Butler今年六月時曾登上GQ封面，也穿上了由Alessandro Michele設計的成套粉色西裝。俐落的褲管、筆挺的線條，頗有幾分1970年代的懷舊神髓。