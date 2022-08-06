Tommy Hilfiger重返紐約9月辦秋冬大秀 元宇宙同直播

大疫時代進入第三年，全世界不同產業也持續跟上變化、進行形式或本質上的進化。TOMMY HILFIGER宣布，將在美東時間9月11日（日）晚上7點（台北時間9月12日早上7點）重返紐約時裝周，帶來「See Now, Buy Now」 2022秋季系列，並將位於布魯克林的實體秀場與虛擬世界，同步發表。

除了在TOMMY HILFIGER發源地的紐約實體展秀，「See Now, Buy Now」將在擁有超過5,000萬使用者的元宇宙平台Roblox同步直播，並伴隨身穿TOMMY HILFIGER 2022新品的虛擬角色，與現實世界中的真實模特兒、同步走秀。TOMMY HILFIGER與元宇宙平台Roblox的合作始於2021年底，並持續推陳出新，而2022秋冬新品也可透過TOMMY HILFIGER的「See Now, Buy Now」平台購買，並包括Roblox上的獨家虛擬商品。

同時TOMMY HILFIGER再宣佈將以紐約普普藝術家Andy Warhol為靈感，打造出一方沉浸式體驗場域Tommy Factory，將1960年代掀起的彩色、普普藝術風潮，結合品牌經典的藍、紅、白三色，重新演繹。品牌創辦人Tommy Hilfiger表示，Tommy Factory不僅是一個物理空間，也是一種心靈狀態，而Andy Warhol能輕易將音樂、藝術、時尚、娛樂等不同元素相聯繫的能力，也常為他帶來啟發，「直到今日，仍然是它促使我不斷地創造新創意體驗，並持續與時尚產業的尖端群體互動。」