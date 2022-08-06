上架3天就賣斷貨！「金果榴槤雪糕」補貨回歸全聯開賣

號稱「比榴槤更榴槤」，讓榴槤控大失控「枝仔冰城」的「金果榴槤雪糕」，暑假檔期全聯福利中心補貨回歸，8月5日至9月1日推獨家限定優惠價99元(4入，原價120元)。

「枝仔冰城」的金果榴槤雪糕4月於全聯福利中心獨家販售，上架僅短短3天即全台熱銷售罄，造成空前大缺貨，銷售至今已突破16萬盒，賣出5座101大數的高度，銷量直線攀升。全聯通路頻傳斷貨危機，「枝仔冰城」緊急添購全新專業設備，衝刺增加產能，抓住夏天的尾巴補貨上架。

台灣枝仔冰創始品牌「枝仔冰城」，瞄準國人對榴槤的特殊情懷，以話題性十足的「金果榴槤雪糕」成功創造話題，選用泰國直送金枕頭榴槤，於當地以三道工序去殼、去籽、打成純果泥，再以IQF急速冷凍技術鎖住榴槤的新鮮香甜再直送台灣，搭配獨家雪糕製冰技法，榴槤雪糕絲滑柔順、口感綿密濃郁，帶著奶油香氣的獨特果香，網友稱「一入口彷彿置身泰國」，「覺得跟真榴槤有87%像」。