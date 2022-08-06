超強！文華東方X米其林品星光餐 晶華X寶詩龍秒飛法國

本月的美食盛事，莫過於8/30即將揭曉「米其林指南2022臺北、臺中、臺南和高雄」摘星結果，舉辦場地台北文華東方酒店也將於當晚推出6位星廚聯合獻藝的「星光晚宴」，即日起開放訂位；台北晶華則攜手寶詩龍，打造秒飛法國的食宿饗宴。

米其林指南發布當晚，將邀請6位米其林星級餐廳主廚聯合獻藝，以台灣街頭美食為靈感發想，每位17,000元，包桌10位可享9折優惠。此外，也可雙人加價4,000元入住豪華客房，同步品味米其林星級美饌與體驗全台唯一獲「米其林指南」最高評價「5棟紅房」(5 Red Pavilions)的頂級旅宿。

法國珠寶品牌寶詩龍（Boucheron）則將巴黎芳登廣場的「冬日花園咖啡館」(Jardin d’Hiver Café) 復刻到台北晶華酒店一樓中庭，開幕後一位難求，晶華酒店除加開午、晚間餐期外，也趁勢推出「Boucheron花園假期」住房專案，每房每晚10,800元起即可入住19坪精緻套房、享大班行政酒廊全餐期服務與私人管家禮遇，並受邀前往「冬日花園咖啡館」鑑賞珠寶、於保留席中享用雙人午餐或晚餐，最後再將品牌經典香氛蠟燭帶回家，感受秒飛法國的頂級城市假期。

位於晶華酒店一樓中庭的Boucheron Jardin d’Hiver「花園咖啡館」，是以寶詩龍（Boucheron）位於巴黎芳登廣場Nocé公館（Hôtel de Nocé）原址的「冬日花園」為靈感打造，該地曾是巴黎貴族們聚會談心的社交聖地，他們在綠意美景中一邊品嘗特製甜點、一邊度過愜意時光，享受著怡然自得的法式生活。