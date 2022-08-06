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月圓人「不圓」！煙波集團今年主打減糖月餅禮盒

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
煙波集團今年主推減醣月餅禮盒，好看又好吃。圖／業者提供
煙波集團今年主推減醣月餅禮盒，好看又好吃。圖／業者提供

再1個多月就要迎來中秋佳節，不少人喜愛大啖應景月餅，但吃多了又怕胖。煙波集團今年首推減糖月餅禮盒「賞心月慕」，不僅八種口味融匯廣式、台式及新潮茶香3大餅系，也是新意及傳統兼具的秋禮逸品。即日起至8月底訂購有9折價，歡迎消費者選購，送禮自用兩相宜。

煙波集團指出，今年度推出的「賞心月慕」禮盒設計別出心裁，以5、60年代復古金屬餅貼作為發想，使用飽和色系為整體色彩基調，烘托出盒面上的傳統復古窗花及漸進式滿月意境，以藝匠精神呈獻典雅的八角形禮盒，讓收禮者映入眼簾的第一眼就感受到滿滿的祝福。

八種月餅口味融匯廣式、台式及新潮茶香月餅，每款月餅皆用減糖配方製作，讓消費者吃得養生健康無負擔；台式月餅其一口味「芋頭麻糬」有別一般甜月餅的飽膩， 內餡中的芋頭散發清香、麻糬軟嫩彈口，外層酥皮特別拿捏油脂含量與麵粉間的比例，每吃不膩。

廣式月餅款的「XO干貝」一咬豆沙餡伴隨著XO醬香氣，入口後微辣的辛香海味霎時滿溢唇齒之間，蝦米、干貝似在嘴中躍動；「金腿伍仁」則是歷久彌新的傳統口味，以松子、杏仁、核桃、白瓜子等堅果入餡，搭配以減鹽手法製成的金華火腿，是老少咸宜的不敗經典口味。

以新潮茶香為設計主題的「東方美人檸檬片」及「凍頂烏龍脆梅丁」月餅，茶葉皆先以熱泡帶出濃厚微澀的口感與些許焙火香氣，「東方美人檸檬片」將蜜檸檬片揉入，茶的餘韻與檸檬的清新酸甜融合；「凍頂烏龍脆梅丁」嚴選以輕焙火方式研製的在地烏龍茶搭配爽口脆梅，為中秋嘴饞絕佳良伴。

煙波集團指出，賞心月慕禮盒1680元即日起開放預訂，於8月31日前購買可享9折早鳥價 1512元，數量有限，售完為止。8月17日起自煙波大飯店新竹湖濱館開放提貨，煙波集團中秋禮盒專案資訊詳見官網https://lihi1.com/dpbXG

煙波集團月餅禮盒有台式月餅，芋頭麻糬月餅不可錯過。圖／業者提供
煙波集團月餅禮盒有台式月餅，芋頭麻糬月餅不可錯過。圖／業者提供
煙波集團今年月餅禮盒有8種口味，鹹甜滋味多元。圖／業者提供
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