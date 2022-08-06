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疫情衝擊中秋市場 桂田、國泰各推高檔禮盒搶月餅商機

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
國泰飯店攜手百年老店糕點鋪「林金生香」，打造「月下之舞」主題月餅禮盒。圖／國泰飯店觀光事業提供
國泰飯店攜手百年老店糕點鋪「林金生香」，打造「月下之舞」主題月餅禮盒。圖／國泰飯店觀光事業提供

疫情衝擊今年不少企業中秋送禮預算縮水。台南桂田酒店逆勢推出搭配「大富翁」遊戲的精緻禮盒，文創包裝盒可作居家擺飾；國泰飯店則攜手百年老店糕點鋪「林金生香」，打造「月下之舞」主題月餅禮盒，搶攻高檔月餅市場；兩家都是8月10日前預購85折、大量訂購另有優惠，搶攻月餅禮盒市場。

桂田酒店總經理張煜焜表示，大飯店的禮盒設計花樣越來越多，桂田中秋禮盒結合文創風，客人吃完月餅樂得收藏；今年禮盒盒蓋設計成匠心獨具的「大富翁桌遊」，陪伴擁有者環遊古都台南景點，體驗溫暖的在地文化風情。

桂田點心坊主任甘明祥指出，含蛋黃的傳統口味月餅還是歷久不衰最受歡迎，但近兩年流芯類月餅有後起之勢，吃法建議可先微波加熱、體驗內餡獨特口感；雖然月餅口味五花八門，整體而言甜度降低是趨勢。

桂田行政總主廚高文強表示，餐飲業受防疫政策衝擊，禮品市場尤其高檔禮品理論上影響較小；不過台灣習慣三節送禮的傳產業、今年普遍看不到去年的業績，預期月餅銷售可能下滑。

高文強、甘明祥表示，他們設計的五款月餅「棗泥核桃」、「滷肉豆沙」、「八寶擂茶」、「金月奶黃流芯」及「紫薯奶黃流芯」，嚴選紅棗、核桃、紫薯、紅豆等食材餡料，搭配具獨特香氣客家傳統擂茶、宜蘭鹹蛋黃等，香甜醇厚，值得一試。

國泰飯店觀光事業則與旗下和逸、慕軒飯店首度邀請台中南屯創立於1866年的糕點老字號「林金生香」，攜手推出承載百年手藝的狀元糕、獨家開發的廣式月餅與經典鳳梨酥，融入台灣中部地區特色食材「麻芛」創造專屬月餅。

國泰飯店觀光事業指出，「林金生香」特別製作國泰專屬廣式月餅，嚴選台灣中部特有食材「麻芛」，以黃麻末端嫩葉反覆揉洗苦後回甘風味，如同台版抹茶，獨到風味讓人難以忘懷。

狀元糕更是匯集林金生香百年手藝，老師傅將糯米分多次手工攪拌揉和，打造入口即化的細緻口感，意指祈願一舉考上狀元、考運順利，衍伸結婚嫁娶時的喜餅禮俗，代表家長對女兒的心意，後更廣含誠摯祝福之意。

禮盒以「月下之舞，沐浴月光中，相聚、漫舞、品味」作為設計主軸，打造出「繫月相戲」、「白晝之月」和「愛在午月八零前」三款不同時空背景故事的月餅禮盒。

兩家飯店都可上官網預購，或打專線訂購。桂田06-2438166，國泰02-77063875。

桂田酒店月餅強調食材特別作工精緻。記者周宗禎／攝影
桂田酒店月餅強調食材特別作工精緻。記者周宗禎／攝影
桂田酒店推出具收藏價值大富翁禮盒，可玩台南古都大富翁遊戲、作為收納盒。記者周宗禎／攝影
桂田酒店推出具收藏價值大富翁禮盒，可玩台南古都大富翁遊戲、作為收納盒。記者周宗禎／攝影
桂田酒店推出具收藏價值大富禮盒，月餅則強調食材特別作工精緻。記者周宗禎／攝影
桂田酒店推出具收藏價值大富禮盒，月餅則強調食材特別作工精緻。記者周宗禎／攝影
桂田酒店月餅強調食材特別作工精緻。記者周宗禎／攝影
桂田酒店月餅強調食材特別作工精緻。記者周宗禎／攝影
國泰飯店攜手百年老店糕點鋪「林金生香」，打造「月下之舞」主題月餅禮盒。圖／國泰飯店觀光事業提供
國泰飯店攜手百年老店糕點鋪「林金生香」，打造「月下之舞」主題月餅禮盒。圖／國泰飯店觀光事業提供
國泰飯店攜手百年老店糕點鋪「林金生香」，打造「月下之舞」主題月餅禮盒。圖／國泰飯店觀光事業提供
國泰飯店攜手百年老店糕點鋪「林金生香」，打造「月下之舞」主題月餅禮盒。圖／國泰飯店觀光事業提供
桂田酒店推出具收藏價值大富翁禮盒，可玩台南古都大富翁遊戲、作為收納盒。記者周宗禎／攝影
桂田酒店推出具收藏價值大富翁禮盒，可玩台南古都大富翁遊戲、作為收納盒。記者周宗禎／攝影
國泰飯店攜手百年老店糕點鋪「林金生香」，打造「月下之舞」主題月餅禮盒。圖／國泰飯店觀光事業提供
國泰飯店攜手百年老店糕點鋪「林金生香」，打造「月下之舞」主題月餅禮盒。圖／國泰飯店觀光事業提供

月餅 台南

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