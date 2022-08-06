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大人小孩都放電！全台六大超好玩特色溜滑梯排行出爐

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
▲ 網友熱議6大特色溜滑梯 網路排行榜。 Social Lab社群實驗室提供
▲ 網友熱議6大特色溜滑梯 網路排行榜。 Social Lab社群實驗室提供

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「溜滑梯」話題的網路聲量表現，帶您了解有關網友熱議的全台六大溜滑梯排行。

暑假到了，還在為不知道要帶孩子去哪玩煩惱嗎？其實台灣有不少大型特色溜滑梯，不只小孩能放電，大人也可以玩得很開心。

「新北大都會公園」受熱議 「十鼓園區」5層樓高急速落地挑戰極

▲ 網友熱議6大特色溜滑梯 網路排行榜 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ 網友熱議6大特色溜滑梯 網路排行榜 Social Lab社群實驗室/製圖

位於新北的「大都會公園」，被譽為「全台最大的溜滑梯樂園」，擁有31座溜滑梯，豐富的數量讓不少家長表示「小孩玩到叫不回家」、「簡直變成脫繮野馬」，而在捷運出口旁的溜滑梯設計也引起關注，令網友讚嘆「連走樓梯都省了！ 出捷運直接溜下來」、「超酷的，一出站就開溜」；而位於台南由日治時代老糖廠改建而成的「十鼓仁堂文創園區」，融合糖廠工業風的煙囪滑梯也成為打卡熱點，5層樓高的急速滑梯落地只需8秒，討論區有不少民眾分享體驗心得，像是「快到來不及尖叫」、「超級刺激！」，園區豐富的設施也被網友稱讚是「大人版本的遊樂園」。

聲量第三名的「百果山探索樂園」因歷史悠久而承載著不少五、六年級生的回憶，2015年以恐龍為主題重新開張，網友紛紛表示「恐龍迷必造訪」、「台版侏羅紀公園可不是叫假的」，而園區內的磨石子溜滑梯號稱全台最長，吸引不少民眾前往。

除此之外，「名間親子生態園區」中的巨型彩虹溜滑梯是園區焦點，就有網友表示「看到眼睛為之一亮！不但好玩，也很適合拍照」；位於苗栗的「獅山多功能運動公園」同樣也以火炎山造型的特殊外觀設計聞名，家長分享「小朋友一看就愛上」；而北市近期開幕的「文山森林公園」，以46米長的溜滑梯吸引不少民眾前往，網友紛紛留言「小孩一直尖叫一直說好玩」、「連大人都想玩的溜滑梯真的太嗨了」。

看完上述網友的分享，你是不是也想立即出發了呢？快趁著假日，為自己和孩子規劃一場解壓放電之旅吧！

觀看原文→https://reurl.cc/MNk0z4

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

溜滑梯 暑假

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