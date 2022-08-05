土耳其卡帕多奇亞 上天下地探末日絕景

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

1985年被登錄於世界遺產的卡帕多奇亞（kapadokya），在旅人的腦海裡，少不了上百顆熱氣球在空中繽紛翱翔的美景，造型奇妙的灰土山壁，鑿出一戶戶的人家，從高處望去，色調宛如末日場景。

隨著土耳其航空與當地地接旅行社DORAK的腳步，這場既美麗又詭異的相遇，現在，有了更多體驗的方式！

●250年洞穴飯店 享品酒系午茶

卡帕多奇亞隨著觀光發展，衍生出各式美食，其中不乏頂尖的Fine Dining，除了穴居、美景之外，搭餐的酒也很講究，尤其是產自本地、量少僅限在地品飲的酒款，也因而誕生了「品酒系」的下午茶。

此行，我們來到Sacred House，「土女」形容它：「冰與火之歌」劇組的入住地，比爾蓋茲也沒預約到的遺珠，僅21間房的飯店…。我們無緣入住，卻在夢幻感十足的餐廳，享用了一場土式的紅白酒起司派對。

餐廳是中世紀的宮廷風格，古典沙發桌椅鋪陳出貴族午茶的超夢幻情境，半隔間的設計，裡區隱密中卻灑落著陽光，綠意攀牆，鮮活生命力與散放著歷史美感的骨董們，自然不違和的相容一處，就像奧斯曼時期與今日的交錯，神秘又真實，讓人未飲已微醺。

品酒的餐食、酒杯與骨董家具一列排開，還未入座，就引得眾人瘋狂搶拍，各樣在地食物入饌，小漢堡、堅果、起司與漂亮的一口小蛋糕，搭配當日侍酒師挑選的6款紅白酒，其中兩款，酒標上繪著卡帕多奇亞代表性的奇岩，代表當地生產釀製，口感微酸澀，酒體輕盈，帶著多種果香，很適合當餐前酒或搭配起司，產量少、僅酒莊獨賣，每支250里拉(折合台幣約500元)，可輕鬆入手。

這棟酒店是擁有250年歷史的希臘式風格莊園，一入門，就被各種驚奇震懾，一株葡萄藤可以延伸貫穿整個廊道；開闊的庭院兩旁，開展出華麗的歐風建築，細膩的雕作、白色迴旋而上的階梯，難以聯想這也是間洞穴飯店。最頂層是座美麗露台，夕陽時刻景色絕美，涼風美景襲來，酒意全消。

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●追拍熱氣球 SAFARI專人帶路

因火山熔岩凝固沉積而成的卡帕多奇亞，奇石綿延千里，寸草難生，看似杳無人煙，其實，在這片荒涼沉寂的山谷間、石林底，是一個又一個生生不息的世界。

除了在山壁鑿洞而居的人家，還有一奇，是地下城。這是在西元6世紀前，基督徒為躲避羅馬帝國回教徒的迫害，鑿出了四通八達的地下洞窟，卡帕多奇亞目前已發現36座地下城，不少城市可深探地底十多層，但為安全考量，多數只開放前幾層供遊客參觀。

這裡的每一個洞窟，代表一個聚落的故事，有生活的殘跡、壁畫、釀酒所與教堂，時而彎腰、低頭、穿岩過洞之間，腦中浮現各種歲月時代聯想；有人說像似敦煌的莫高窟，我倒覺得這裡更貼近生活，數百人困居地底卻因信仰而能自樂安生的奇妙歲月。

要完整賞見卡帕多奇亞，搭乘熱氣球升空是必要體驗，清晨四點集合，小車巡經各飯店載客，再到一荒漠地，等著熱氣球充氣、加熱、預備升空，賞望的美景正是這些被形容像似外星球般的石灰岩地形，還有如精靈煙囪的怪石，平均每天有兩百多顆熱氣球起飛，空中壯麗景色也讓人驚嘆。

如果搭過熱氣球，今年還開發出一項全新體驗「SAFARI」。由專人開著吉普車載往熱氣球的最佳拍攝點，除了抓拍熱氣球，遊客也可化身美景中的主角，最末，同樣以開香檳慶賀探秘成功；這場奇妙小旅行，也發展出各種婚紗拍攝行程，帶點狂野、有些超現實，美照吸睛度絕對破表。

●獨特石柱風光 騎馬才到得了

卡帕多奇亞可以飛天(熱氣球)、登高(奇岩探秘)，也能遁地(地下城)，甚至在洞窟餐廳與飯店喝杯酒、住一晚。此行，還有一項台灣團的初體驗，就是在巨石林之間策馬縱騎，絕對的不真實感，卻實際發生了。

為什麼要到卡帕多奇亞騎馬？這要從Cappadocia說起。此名源自波斯文Katpatuka，意思是盛產駿馬之地，這裡也確實有不少大大小小的馬場，因而衍生出「馬上風光」的新商機。

最佳的騎馬時間，在黃昏。轉搭小車蜿蜒在路面不佳的土路上，竹籬圍起的馬場已有大人小孩共四、五人候著，下車聽著土語瓜拉拉的介紹，然後戴上與安全帽相隔的紙帽、安全帽，填妥同意書，即可挑馬上馬。

沒人牽馬的我，馬兒視主人膽弱，一逕往路邊喝水吃草，不時脫隊，不時想超馬，此時手上鞍繩拉緊，兩腿一蹬，馬兒才順服往山中行；隊友形容「騎著馬站在卡帕多奇亞這獨特的地形上，完全是君臨天下的大氣勢」。而這些景色，若非騎馬前來，很難到訪。

坐在馬上，近距離欣賞石柱和洞穴的真貌，夕陽金光灑落，四野靜寂，這裡不是觀光區，而有著另一種獨與自然對話的感動；全程約莫一個小時，山林的靜與美常駐心底。

●百公尺深峽谷 走訪石造教堂

卡帕多奇亞健行，也是一趣。景點入口旁多有路徑標示，較知名的路線有8條，特色各有不同，健行時間皆約2小時。

此行，我們選擇Ihlara Valley，深入長15公里，深達150公尺的峽谷，山谷裡約有50座岩石鑿成的教堂和許多岩石切割的建築。

遊覽車可直達停車場，一開始就是近400階的大迴旋梯，直降峽谷100多公尺深處。據說，西元7世紀開始，就有拜占庭僧侶定居在此，他們從凝灰岩中挖掘房屋和教堂，此地教堂皆無人看守，壁畫風格活潑，描繪著早期的福音主題，但多半已被毀損。

沿著河谷散步，頗為輕鬆愉快，路程中還有不少土人設計的打卡點。這段健行路適合夏季行走，冬日有雪、路面濕滑易生危險。

●如果你想去

前進土耳其，土耳其航空是最佳選擇，擁有直達伊斯坦堡、無須轉機的直航優勢外，土航連續4年榮獲「歐洲最佳航空公司獎」，國際段採用波音777-300客機，每個座位皆配置個人10吋螢幕，經濟艙可攜托運行李達30公斤，搭乘感更舒適，採買也無需太克制。

目前土耳其里拉正值低檔，購物是一大享受；加上航空票價未漲，旅行成本相較短程線的鄰近國家更便宜。購票可洽土航，行程可詢各大旅行社。

土耳其航空官網：www.thy.com

卡帕多奇亞健行，有多條路線。記者羅建怡／攝影 洞窟飯店裡品酒，是很在地的另類體驗。記者羅建怡／攝影 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康 健行之處，山水奇妙相對。記者羅建怡／攝影 昔日的穴居人家，今日徒留想像。記者羅建怡／攝影 在奇妙地景間，騎馬前行，很有時空交錯感。記者羅建怡／攝影 洞窟飯店登高，是另一種風景。記者羅建怡／攝影 卡帕多奇亞妙景趣味多。記者羅建怡／攝影 熱氣球升高，地景如末日場景。記者羅建怡／攝影 下行河谷，洞窟內仍留有殘存的壁畫。記者羅建怡／攝影 昔日的穴居人家，今日徒留想像。記者羅建怡／攝影 很歐式典雅的Sacred House。記者羅建怡／攝影 健行之處，山水奇妙相對。記者羅建怡／攝影 在奇妙地景間，騎馬前行，很有時空交錯感。記者羅建怡／攝影 婚紗攝影、變裝打卡也成當地的另類旅行。記者羅建怡／攝影

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