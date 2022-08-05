林聰明砂鍋魚頭賣破500碗 2022台灣美食展首日人氣夯

「2022台灣美食展」今(8/5)上午盛大開展，首日人氣滿檔，阿芳老師、馬可老師、孫榮、許創龍、譚敦慈、簡天才等名廚名人在展場大秀廚藝。現場除了可即時品鮮，也有各種住宿券與餐券開賣，吃喝玩買一次滿足。

展場中，台灣各地知名店家進駐最有人氣，嘉義林聰明砂鍋魚頭展期首日就賣出500碗，高雄海濱海產大碗滿意的海鮮賣出約400碗，銷售成績都較2019年參展首日更佳；首次參展的山海豆花，銷售也超乎店家預期。儂來餐廳則特別推出的龍虎斑料理，民眾排隊試吃後立刻下單，備受好評。

日本美食館的茨城縣，出動十多名工作人員親自扛米和地瓜來台參展，並引進特產冷凍販賣機免費體驗，吸引大批民眾排隊搶好康；展場也可見品嘗現煎現做的廣島靈魂美食「廣島燒」，同步欣賞職人料理全過程。

各大飯店及知名餐廳的餐券及住宿券，也是搶購重點。海霸王今日開賣的限量與龍共舞餐券，甫開賣即售罄，營業額達500萬，明天還有限量50組的四人豪華海陸龍蝦雙饗餐券。

晶華酒店首日一早就出現30萬大單刷手，據了解，是企業團購犒賞員工；泰市場、柏麗廳平日午餐及三燔本家餐券買氣也很夯，明後天更推出每日前100名消費者，加贈「栢麗廳平日晚餐」買一送一券的活動。

台北天成大飯店「翠庭」招牌烤鴨四人合菜兌換券3,000元、約58折，也是展場熱賣產品。圓山大飯店最受民眾喜愛的「平假日金龍餐廳片皮鴨四人分饗餐券」下殺57折(3,980元/張)，今日業績開紅盤賣破750萬。大倉久和大飯店最熱銷產品為歐風館自助餐廳平日晚餐雙人券2,250元(69折)、四人券4,320元(66折)。

明(8/6)進入美食展第二天，有探討台日韓傳統美食文化的「節慶文化傳統食」美食講座；大師廚藝秀則邀請主廚黃兆銓現場展演；「藝鳴驚人」將由高世達及陳世育帶來精彩的蔬果雕刻及拉糖藝術展演。

屏東縣政府明後天11點則將開賣每日限量100份的豆酥石斑魚香菇炊飯台鐵便當；觀光工廠也會由金格帶來恐龍餅乾糖霜彩繪及甜點製作。

相關資訊可查台灣美食展官網：https://www.tcetva.tw/