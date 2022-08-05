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楓糖聖代也來了！「楓糖男孩」首家正櫃落腳信義A8
曾經連續蟬聯5年東京車站伴手禮大賞人氣第一名的「The Maple Mania 楓糖男孩」，2021年9月首度以快閃形式來台，全台巡迴引起熱烈迴響，即起正式插旗新光三越信義A8館，設立台灣第一家品牌專櫃門市。台灣限定版包裝的中秋節禮盒也正式開賣，同時帶來日本知名的「楓糖聖代」及「楓糖年輪蛋糕」，在A8店全台首櫃登場。
今年中秋，台灣獨賣的限定版包裝，集合「楓糖奶油夾心餅乾」及「楓糖費南雪」兩大鎮店招牌，有18入(950元)及28入(1,380元)兩款禮盒，8/8前預購滿2盒即贈日本經典楓糖聖代原味一份(每人每天限贈一份，每日限量30份)。
此外，即日起至10/31於高雄漢神巨蛋快閃櫃也有活動，消費滿1,450元，即贈The Maple Mania經典托特包一個(限量贈送，送完為止)。
「The Maple Mania 楓糖男孩」人氣冠軍商品「楓糖奶油夾心餅乾」，採用加拿大魁北克楓糖及發酵奶油，並加入黑糖讓甜味表現更加沉穩，中間夾心加入奶油巧克力，口感輕脆、風味香濃。「楓糖費南雪」外表焦香，蛋糕鬆軟富有彈性，一口咬下充滿楓糖的甘甜清香。
新抵台的「年輪蛋糕」，常見於日本家庭聚會、節慶中，也是日本結婚或敬老日的熱門送禮首選。The Maple Mania 楓糖男孩「楓糖年輪蛋糕」(850元)是品牌的原創商品，嚴選楓糖製作，年輪蛋糕的表面裹上一層焦糖，香脆的焦糖粒口感搭配香軟細緻的蛋糕，層次分明、濕潤香軟。
同步來台的「楓糖聖代」，將濃郁楓糖作為霜淇淋重要配方，交織出細緻的香濃口感，是目前台灣霜淇淋聖代市場獨創商品。除「楓糖聖代原味」(140元)外，另有以咖啡或覆盆莓果粒獨家配料點綴口味的「楓糖聖代咖啡」(150元)及「楓糖聖代覆盆莓」(150元)。
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