快訊

日本警視廳調查安倍晉三死因 報告出爐揭維安落漆內幕

韋伯太空望遠鏡拍到新照？著名科學家為耍了網友道歉

中重症+145、增3童MIS-C 11歲男童確診發燒嘔吐住院

聽新聞
test
0:00 / 0:00

腿軟也要走過去！網友熱議的心驚膽戰吊橋景點

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
腿軟也要走過去！網友熱議的心驚膽戰吊橋景點 圖片來源/unplash
腿軟也要走過去！網友熱議的心驚膽戰吊橋景點 圖片來源/unplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「吊橋景點」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的八大吊橋景點。

每到夏天，到山林之間避暑成為熱愛戶外運動民眾的首選，而走吊橋便是山中遊樂之一，吊橋上搖搖晃晃、腳下萬丈深淵的感覺，刺激到令人上癮！想知道最受網友熱議的吊橋景點有哪些嗎？那就一起看下去吧。

太平雲梯置身絕美雲海 碧潭吊橋燈光、水舞秀吸引民眾前往

Top8熱門吊橋景點排行 Social Lab社群實驗室/製圖
Top8熱門吊橋景點排行 Social Lab社群實驗室/製圖

說到知名的吊橋景點，其中備受矚目的當屬海拔最高的「太平雲梯」了。地處阿里山山脈的太平雲梯，以令人恍若置身雲中的繚繞雲海聞名，不少民眾大讚「真的是走在雲裡，太美了」，也有關注者表示依季節可以欣賞到不一樣的風景，留言如「夏天是可以看到一望無際的嘉南平原，雲海要冬天才有喔，所以一年可以去兩次，體會兩種不同風景」，提到夏天與冬天造訪是截然不同的體驗；而今年9月更將舉辦太平雲梯登高路跑活動，吸引即將參與活動的民眾表示「邊跑步還可以享受絕美山景」，紛紛表達期待雲霧美景。

除了雲霧繚繞的幽美，壯麗峽谷也是民眾喜愛走上吊橋一探究竟的原因。「山月吊橋」坐落在花蓮太魯閣，鬼斧神工的峽谷為山月吊橋增添許多刺激性，有網友留言「走在山月吊橋上可以真實感受到峽谷之美」、「腳下就是萬丈谷底超刺激！」，熱門到網友呼籲想前往的民眾「一定要先預約否則排不到」。

而位於北部的「碧潭吊橋」、「新溪口吊橋」也受到許多熱議。其中碧潭吊橋雖然不像山林中高聳的吊橋為民眾帶來刺激感，但碧潭特色的水舞表演，為其帶來別於其他吊橋的新風貌，吊橋上的燈光也會隨著音樂變化，就有網友認為「碧潭吊橋是晚上散步的好地方」，是北市民眾欣賞夜景的好所在。此外，位於桃園角板山的新溪口吊橋是全台最長的懸索橋，網友表示「新溪口吊橋跟溪谷落差很大，走起來腳都會抖」，然而行走於上，也同時可以見識到大漢溪與群山環抱的壯麗美景。

看完網友討論，你是否也躍躍欲試了呢？不同地方的吊橋各有特色，不妨趁著好天氣與家人朋友安排一場特色吊橋之旅，訓練膽量的同時，也欣賞一下美麗的景色吧！

觀看原文→https://reurl.cc/0Xx2l6

《原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，聯合新聞網獲授權轉載》

吊橋 碧潭

延伸閱讀

太魯閣人氣景點布洛灣吊橋 9月起排隊參觀不需預約

高市府投1千多萬 拓寬那瑪夏區吊橋與整修集會所

負離子滿載！ 三峽「雲森瀑布」終年雲霧繚繞，走進幻仙森林洗滌身心靈

瀑布、壺穴、茶鄉之美！ 台北大縱走「第七段」眺望大台北地區的田園舒服步道

相關新聞

Ryan Goslin古馳粉色西裝成癮？小布輕鬆穿搭聯名潮鞋

男人造型就該跟黑白、簡約劃上等號的時代早早已經過去。近日「小布」布萊德彼特（Brad Pitt）與雷恩葛斯林（Ryan ...

台積電好威！近45%壯世代爸爸最想收到這個父親節禮物

父親節你準備送什麼禮物呢？根據壯世代教科文協會日前針對50歲以上壯世代爸爸，發起「壯世代父親節禮物網路調查」，直接詢問廣...

遠東百貨齊串聯韓風狂掃全台 遠百竹北韓國展首登場

疫情之下苦無機會出國機會，遠東百貨舉辦「2022韓流魅力盡在遠百」全台巡迴展售活動，其中遠百竹北「韓流魅力盡在遠百」韓國...

「白金龍上市60週年白金紀念版」發行 限量6萬瓶

今年適逢俗稱「白金龍」的「58度金門高粱酒」上市60週年，50度以上金門高粱酒總經銷黑松公司特別推出「白金龍上市60週年...

僅此一場！米其林一星LONGTAIL慶5週年 邀MASA Tacos 8月26日客座

連續四年獲得米其林一星榮耀的LONGTAIL，8月即將迎來五週年慶，林明健主廚（Chef Kin）特別邀請自己經常光顧的...

搶攻國旅商機 台灣高鐵力推多種高鐵假期

本土疫情大爆發讓國人悶了好久，在疫情逐漸趨緩、交通部祭出「悠遊國旅補助方案」下，國旅逐漸熱鬧起來，為搶攻這一波國旅商機，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。