明亮輕快或仿舊？MIDO、EDOX潛水表 顧性能不忘耍帥

每到夏天，總是潛水表款的發表大宗。但除了在防水深度以外，透過風格上的新穎或仿舊，甚至是快拆表帶的結合，帶來明亮或沉穩的造型可能。入門價位機械表品牌美度（MIDO）與Edox分別推出了兩款潛水表新品，一款風格明亮輕快、一款則像是老爸的收藏，各自具備200與300米防水性能，在日常、海灘等不同場合，游刃有餘、輕鬆駕馭。

美度（MIDO）的Ocean Star GMT海洋之星雙時區腕表，自推出以來，始終是品牌的主力系列，今年品牌為表款換上新色，在藍色面盤之外再換上了藍、紅雙色表圈。44毫米的精鋼表殼並具備表帶快拆系統，可自行在精鋼鍊帶或Easy-Nato快拆式表帶，表款並具備200米防水性能，將在全台美度直營專賣店首發問世。