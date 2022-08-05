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明亮輕快或仿舊？MIDO、EDOX潛水表 顧性能不忘耍帥

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
透過表殼的仿舊，Edox的SkyDiver腕表重新帶來了1960、1970年代的懷舊風格。圖 / EDOX提供
透過表殼的仿舊，Edox的SkyDiver腕表重新帶來了1960、1970年代的懷舊風格。圖 / EDOX提供

每到夏天，總是潛水表款的發表大宗。但除了在防水深度以外，透過風格上的新穎或仿舊，甚至是快拆表帶的結合，帶來明亮或沉穩的造型可能。入門價位機械表品牌美度（MIDO）與Edox分別推出了兩款潛水表新品，一款風格明亮輕快、一款則像是老爸的收藏，各自具備200與300米防水性能，在日常、海灘等不同場合，游刃有餘、輕鬆駕馭。

美度（MIDO）的Ocean Star GMT海洋之星雙時區腕表，自推出以來，始終是品牌的主力系列，今年品牌為表款換上新色，在藍色面盤之外再換上了藍、紅雙色表圈。44毫米的精鋼表殼並具備表帶快拆系統，可自行在精鋼鍊帶或Easy-Nato快拆式表帶，表款並具備200米防水性能，將在全台美度直營專賣店首發問世。

喜歡仿舊質感？Edox的SkyDiver腕表，在精鋼表殼的表面刷上了一層稀有金屬，讓42毫米的表殼帶有仿舊、刷舊的質感，弧面的藍寶石水晶玻璃，讓表款同時帶有1960、1970年代的懷舊風格。表款並具備自動上鍊機芯，防水300米，全球限量600只，訂價62,800元。

Edox的SkyDiver腕表，防水300米，全球限量600只，訂價62,800元。圖 / EDOX提供
Edox的SkyDiver腕表，防水300米，全球限量600只，訂價62,800元。圖 / EDOX提供
美度（MIDO）的Ocean Star GMT海洋之星雙時區腕表今年帶來雙色表圈的新品，將在全省專賣店首發上市。圖 / MIDO提供
美度（MIDO）的Ocean Star GMT海洋之星雙時區腕表今年帶來雙色表圈的新品，將在全省專賣店首發上市。圖 / MIDO提供
藍與紅色的組合，兼具熱情與沉穩的雙重特質。圖 / MIDO提供
藍與紅色的組合，兼具熱情與沉穩的雙重特質。圖 / MIDO提供

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