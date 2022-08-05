搶聯名商機！ETUDEx傳說對決、怡麗絲爾小金管找上熊大

搶攻聯名商機，美妝品牌再度積極出招，韓系彩妝品牌ETUDE攜手人氣手遊「Garena 傳說對決」推出聯名商品，包括睫毛膏、唇霧與眼彩，買了還能獲得限定造型虛寶兌換序號；日系ELIXIR怡麗絲爾的熱賣明星品彈潤多效美肌乳，則是跟LINE FRIENDS攜手推出限定組合。

ETUDE與Garena 傳說對決可說是話題十足，挑選4對明星情侶刀鋒寶貝與亞連、貂蟬與呂布、特爾安娜絲與莫托斯、葉娜與莫拉做為聯名亮點，分別代表不同風格的約會，搭配著商品分別為睫對出色極限萌翹睫毛膏、睫對出色終極Pick睫毛膏、膜幻濾鏡透感唇霧與玩轉色彩迷你眼彩盤。