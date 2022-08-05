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搶聯名商機！ETUDEx傳說對決、怡麗絲爾小金管找上熊大

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
ELIXIR怡麗絲爾小金管LINE FRIENDS限定組。圖／ELIXIR怡麗絲爾提供
ELIXIR怡麗絲爾小金管LINE FRIENDS限定組。圖／ELIXIR怡麗絲爾提供

搶攻聯名商機，美妝品牌再度積極出招，韓系彩妝品牌ETUDE攜手人氣手遊「Garena 傳說對決」推出聯名商品，包括睫毛膏、唇霧與眼彩，買了還能獲得限定造型虛寶兌換序號；日系ELIXIR怡麗絲爾的熱賣明星品彈潤多效美肌乳，則是跟LINE FRIENDS攜手推出限定組合。

ETUDE與Garena 傳說對決可說是話題十足，挑選4對明星情侶刀鋒寶貝與亞連、貂蟬與呂布、特爾安娜絲與莫托斯、葉娜與莫拉做為聯名亮點，分別代表不同風格的約會，搭配著商品分別為睫對出色極限萌翹睫毛膏、睫對出色終極Pick睫毛膏、膜幻濾鏡透感唇霧與玩轉色彩迷你眼彩盤。

ELIXIR怡麗絲爾的小金管彈潤多效美肌乳，上市以來就是熱銷冠軍，帶來保濕、持妝與高防曬係數，特別推出「小金管LINE FRIENDS限定組」，包括有小金管，以及萬用收納袋，運用繽紛的色系，搭配熊大和熊美圖案，讓每天上妝超療癒。

ETUDE攜手人氣手遊「Garena 傳說對決」推出聯名商品。圖／ETUDE提供
ETUDE攜手人氣手遊「Garena 傳說對決」推出聯名商品。圖／ETUDE提供

睫毛膏 品牌

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