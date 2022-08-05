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生物學家「李家維」教授推BBC音樂會：了解生存的艱難

聯合新聞網／ 聯合數位文創
BBC耗時兩千多個日子所拍攝的高規格生態影像音樂會，下個月在台北流行音樂中心演出。 圖：photograph by Chadden Hunter Copyright BBC NHU 2016／提供
BBC耗時兩千多個日子所拍攝的高規格生態影像音樂會，下個月在台北流行音樂中心演出。 圖：photograph by Chadden Hunter Copyright BBC NHU 2016／提供

去年BBC自然生態紀錄片音樂會「藍色星球II」首次在台灣演出，獲得廣大迴響，不乏有學界、教師、家長等推薦，今年繼續擔任導聆人的台灣知名生物學家「李家維」教授力挺這場演出，希望無論是家長或學校，都能帶孩子一起來欣賞今年的「BBC地球脈動II音樂會」。

「BBC地球脈動II生態影集」是BBC首部使用超高規格拍攝的電視影集，走訪四十個國家、進行超過百次拍攝、耗時兩千多個日子，以令人驚歎的超高畫質格式完成，加上配樂大師漢斯．季默及其團隊的優美配樂襯托，「地球脈動II」已成為令人讚嘆不已的指標性節目，在全球累積超過五億觀眾收看。濃縮六集精華，以兩小時「影像音樂會」來到台灣，即將於下個月在台北流行音樂中心開演，呈現給每個關心、愛護、珍惜生命的朋友。這次的活動導聆人，將繼續由李家維教授擔任，他表示「從觀眾的表情跟談話內容，能感受到這是大多數人永生難忘的饗宴。這個音樂讓大家了解地球生命的美妙，也了解生存的艱難。」

由聯合數位文創與台達電子文教基金會共同主辦之「地球脈動II」影像音樂會將於九月十日在台北流行音樂中心演出，僅此一場，購票請上 udn售票網，客服專線(02) 7721-6955#1（週一至週五09:00～18:00）。

音樂會 BBC

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