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7-ELEVEN一日限定「現萃茶四季青茶、英式紅茶」買7送7
每逢周末，超商的優惠活動特別多，7-ELEVEN「超值五六日」8月5日至8月7日於門市購買CITY CAFE大杯美式咖啡2杯特價55元、大杯拿鐵咖啡2杯特價77元，同品項冰熱可任選、不可混搭。
7-ELEVEN每月7日一日限定的OPEN POINT行動隨時取「一起品茶趣」活動，8月7日推出CITY PEARL濃厚黑糖珍珠撞奶或抹茶珍珠歐蕾任選4杯特價177元，限量各1.5萬組；CITY TEA現萃茶四季青茶或英式紅茶任選買7送7，限量各2.5萬組，現萃茶為限定門市兌領。
OPEN POINT行動隨時取另於8月7日至8月11日推出「我愛老爸節」活動，CITY CAFE特大杯美式咖啡24杯特價888元、CITY CAFE濃萃拿鐵22杯特價888元、CITY CAFE冰脆酷摩卡／冰巧克力可可歐蕾任20杯特價888元、CITY PEARL咖啡珍珠歐蕾／黑糖珍珠燕麥奶任選18杯特價888元、CITY PRIMA精品美式咖啡2杯特價88元，買杯好咖啡為辛苦打拼的老爸加油，也是囤貨的好時機。OPEN POINT行動隨時取優惠組合同品項、同規格及同價位可冰熱互換，兌領期限、限量及會員限購組數請見OPEN POINT App說明。
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