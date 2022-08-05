7-ELEVEN一日限定「現萃茶四季青茶、英式紅茶」買7送7

每逢周末，超商的優惠活動特別多，7-ELEVEN「超值五六日」8月5日至8月7日於門市購買CITY CAFE大杯美式咖啡2杯特價55元、大杯拿鐵咖啡2杯特價77元，同品項冰熱可任選、不可混搭。

7-ELEVEN每月7日一日限定的OPEN POINT行動隨時取「一起品茶趣」活動，8月7日推出CITY PEARL濃厚黑糖珍珠撞奶或抹茶珍珠歐蕾任選4杯特價177元，限量各1.5萬組；CITY TEA現萃茶四季青茶或英式紅茶任選買7送7，限量各2.5萬組，現萃茶為限定門市兌領。