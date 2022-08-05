昆凌產後依舊像少女　靠香奈兒1號紅色山茶花保濕按摩

才在5月產下第三胎的昆凌，日前現身接受專訪，幾乎看不出來剛剛生產完，有著完美如少女般的肌膚，到底如何保養能在產後迅速回復呢？身為香奈兒品牌大使的昆凌表示，最重要是保濕、按摩與體力，每天皆會使用香奈兒1號紅色山茶花活能精萃、搭配活能乳霜，加上以手勢往上推拉的按摩手法，讓肌膚維持最佳狀態，持續散發出精緻光彩。

生活上有了三個小孩，昆凌笑說，「真的要抓緊時間保養，如果小孩分不同時間醒來，保養時間會變短」，她每天至少花費10分鐘保養，為了公開露面也得花更多的時間在臉部。

依天氣調整保養品 當媽之後更重視肌膚預防

之前在坐月子期間，也會發現容易水腫，昆凌每天都會觀察自己的膚質，並看天氣來調整保養品的品項，如近期天氣熱，就會只有1號紅色山茶花活能精萃，並搭配按摩手法，幫助臉部代謝水腫，還能加強肌膚吸收，做到保濕與按摩。不過即使天氣熱，她也會使用1號紅色山茶花活能乳霜，但只會加強在脖子，希望能夠預防產生頸紋。

昆凌提到，以前會憑藉著年輕，對於保養比較偷懶，但後來看到媽媽的眼周出現小細紋，讓她也開始緊張，更會花時間去保養，以及了解自己的膚況，除了積極保養外，更重要就是預防，才能維持住少女的狀態。

推薦男生用潔顏粉 老公周董也會自己用

身為香奈兒1號紅色山茶花系列愛用者的昆凌，推薦男性可以使用淨亮潔顏粉，因為保養第一個步驟就是清潔洗臉，無水的潔顏粉，能夠溫和帶走臉上髒汙，但洗完臉上不乾澀，老公周杰倫也會自己拿來使用，昆凌也透露平常也會幫老公保養，但就會選不油膩的保養品，讓夫妻兩人維持最佳狀況。

至於身邊的女性，她會推薦1號紅色山茶花活能精萃，富含紅色山茶花活能萃取，味道與質地是讓每個人都會喜歡，而且不會黏膩感，且能讓肌膚迅速吸收，改善肌膚老化現象，很快就能感受到保濕效果。

至於小朋友會不會偷玩保養品？昆凌笑說，小孩會偷偷用彩妝，但是「效果非常可怕」。

重視體力與喝水 女人更要懂得呵護自己

昆凌之前在懷孕期間，很重視放鬆，敷臉時都會「躺著敷」，聽著喜愛的爵士樂，讓自己享受保養時光；但在產後，她最重視「體力」，每天都會花時間運動，包括重訓、跑步、心肺訓練等，讓體力與身材能夠慢慢恢復。