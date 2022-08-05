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台灣美食展睽違2年再舉辦 客家披薩、龍膽石斑展現台灣味
台灣美食展今天正式開幕，即日起至8月8日在台北世貿一館展出。蔡英文總統致詞時說，台灣美食展恢復舉辦，代表疫情陰霾已逐漸散去，我們正朝著恢復常軌的生活前進，國境限制也會逐步開放，重新迎接國際旅客。
展場內容多元豐富，客委會創新客家味緒客家小炒披薩，融合客庄的慢食與年輕世代的速食；遭陸禁的石斑魚也在展場亮相，台灣農業館和經濟部商業司台灣好食館，都端出來自高雄的新鮮龍膽石斑魚和特製的嘉義砂鍋龍虎斑魚頭，展示團結力挺台灣好食材與料理的決心。
各大飯店攤位也是一級戰區，圓山大飯店空前超值優惠住宿券19折起、餐飲券55折起；海霸王企業集團旗下品牌推出下殺41折起優惠；大倉久和大飯店歐風館自助餐廳下殺66折；晶華酒店集團祭出高達14折餐券及住宿券優惠；台北福華飯店推出中西美饌大匯集，超值優惠55折起，上午開場後就排滿民眾搶購。
異國美食區有首次參展的奈及利亞及印尼，更有民眾最愛的日本美食，包括廣島燒、奈良名店「江戶川鰻魚飯」及柿葉壽司、福島浪江炒麵、香川讚岐烏龍麵、2022新酒金賞高知土佐酒沖繩泡盛等，茨城縣攤位還特地擺出渡邊直美立牌。
台灣觀光協會會長葉菊蘭說，台灣美食展暫停兩年，以節慶辦桌為主題，就是要呈現台灣味中精采澎湃的面貌。盼凝聚各界的力量，把台灣美食分享給國際，讓世界愛上台灣味，向世界宣告台灣已準備好迎向觀光疫後新時代。
※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康
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