全家便利商店限時3天「霜淇淋、特濃美式咖啡、仙女紅茶」買1送1

迎接周末假日來臨，全家便利商店即日起推出多重優惠，8月5日至8月7日包括Fami!ce全家霜淇淋、Let’s Café特濃美式咖啡、仙女紅茶等都有買1送1的限時優惠。此外，8月8日父親節全家便利商店會員App「隨買跨店取」限時優惠也同步推出指定私品茶買2送1優惠，趕快邀爸爸一起喝杯茶。

全家便利商店8月5日至8月7日全盈+PAY限定，Fami!ce霜淇淋（口味不限）可享買1送1；會員App「隨買跨店」取使用全盈+PAY付款，湖池屋黍一番－鹽燒海鮮蝦、怡漾鹼性離子水、威德保健飲品系列皆可享買1送1。

8月5日至8月7日購買Let’ s Café特濃美式咖啡（大杯，冰熱不限），即可獲得1張「Let’ s Café特濃美式咖啡（大杯，冰熱不限）」兌換券，可於8月8日至8月14日限原店進行兌換。

本周「康康五」活動推出私品茶「仙女紅茶」、義美珍珠奶茶雪糕、朝日ASAHI十六茶、康貝特Power BOMB能量飲料，8月5日至8月7日限時3天皆可享買1送1。

8月6日「好咖日」，會員App「隨買跨店取」推出限時優惠，Let’ s Café單品美式咖啡、拿鐵（中杯／大杯）可享同品項買6送6、Let’ s Café罐裝咖啡買6送6、極鬆餅買6送3。