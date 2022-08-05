快訊

不止和碩！台商：進大陸海關文件要標示「中國台灣」

獨／一票科技業巨擘出席 裴洛西訪台午宴談話內容曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全家便利商店限時3天「霜淇淋、特濃美式咖啡、仙女紅茶」買1送1

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店8月5日至8月7日全盈+PAY限定，Fami!ce全家霜淇淋（口味不限）可享買1送1。圖／全家便利商店提供
全家便利商店8月5日至8月7日全盈+PAY限定，Fami!ce全家霜淇淋（口味不限）可享買1送1。圖／全家便利商店提供

迎接周末假日來臨，全家便利商店即日起推出多重優惠，8月5日至8月7日包括Fami!ce全家霜淇淋、Let’s Café特濃美式咖啡、仙女紅茶等都有買1送1的限時優惠。此外，8月8日父親節全家便利商店會員App「隨買跨店取」限時優惠也同步推出指定私品茶買2送1優惠，趕快邀爸爸一起喝杯茶。

全家便利商店8月5日至8月7日全盈+PAY限定，Fami!ce霜淇淋（口味不限）可享買1送1；會員App「隨買跨店」取使用全盈+PAY付款，湖池屋黍一番－鹽燒海鮮蝦、怡漾鹼性離子水、威德保健飲品系列皆可享買1送1。

8月5日至8月7日購買Let’ s Café特濃美式咖啡（大杯，冰熱不限），即可獲得1張「Let’ s Café特濃美式咖啡（大杯，冰熱不限）」兌換券，可於8月8日至8月14日限原店進行兌換。

本周「康康五」活動推出私品茶「仙女紅茶」、義美珍珠奶茶雪糕、朝日ASAHI十六茶、康貝特Power BOMB能量飲料，8月5日至8月7日限時3天皆可享買1送1。

8月6日「好咖日」，會員App「隨買跨店取」推出限時優惠，Let’ s Café單品美式咖啡、拿鐵（中杯／大杯）可享同品項買6送6、Let’ s Café罐裝咖啡買6送6、極鬆餅買6送3。

8月8日父親節當天會員App「隨買跨店取」限時優惠，私品茶55元系列買2送1，主打清新茶香搭配黑糖蜜漬珍珠的「仙女珍珠紅茶」，以及蜜香紅茶交疊玫瑰香氣並加入香醇牛奶的「蜜香玫瑰歐蕾」。

8月5日至8月7日購買全家便利商店Let’ s Café特濃美式咖啡（大杯，冰熱不限），即可獲得1張「Let’ s Café特濃美式咖啡（大杯，冰熱不限）」兌換券，可於8月8日至8月14日限原店進行兌換。圖／全家便利商店提供
8月5日至8月7日購買全家便利商店Let’ s Café特濃美式咖啡（大杯，冰熱不限），即可獲得1張「Let’ s Café特濃美式咖啡（大杯，冰熱不限）」兌換券，可於8月8日至8月14日限原店進行兌換。圖／全家便利商店提供
全家便利商店本周「康康五」活動，「朝日ASAHI十六茶」8月5日至8月7日可享買1送1。圖／全家便利商店提供
全家便利商店本周「康康五」活動，「朝日ASAHI十六茶」8月5日至8月7日可享買1送1。圖／全家便利商店提供
8月6日「好咖日」，會員App「隨買跨店取」推出限時優惠，Let’ s Café單品美式咖啡、拿鐵（中杯／大杯）可享同品項買6送6。圖／全家便利商店提供
8月6日「好咖日」，會員App「隨買跨店取」推出限時優惠，Let’ s Café單品美式咖啡、拿鐵（中杯／大杯）可享同品項買6送6。圖／全家便利商店提供
全家便利商店本周「康康五」活動，「義美珍珠奶茶雪糕」8月5日至8月7日可享買1送1。圖／全家便利商店提供
全家便利商店本周「康康五」活動，「義美珍珠奶茶雪糕」8月5日至8月7日可享買1送1。圖／全家便利商店提供
8月8日父親節當天會員App「隨買跨店取」限時優惠，私品茶55元系列買2送1，主打清新茶香搭配黑糖蜜漬珍珠的「仙女珍珠紅茶」，以及蜜香紅茶交疊玫瑰香氣並加入香醇牛奶的「蜜香玫瑰歐蕾」。圖／全家便利商店提供
8月8日父親節當天會員App「隨買跨店取」限時優惠，私品茶55元系列買2送1，主打清新茶香搭配黑糖蜜漬珍珠的「仙女珍珠紅茶」，以及蜜香紅茶交疊玫瑰香氣並加入香醇牛奶的「蜜香玫瑰歐蕾」。圖／全家便利商店提供
8月8日父親節當天會員App「隨買跨店取」限時優惠，私品茶55元系列買2送1圖／全家便利商店提供
8月8日父親節當天會員App「隨買跨店取」限時優惠，私品茶55元系列買2送1圖／全家便利商店提供
8月6日「好咖日」，全家便利商店會員App「隨買跨店取」推出限時優惠，Let’ s Café罐裝咖啡買6送6、極鬆餅買6送3。圖／全家便利商店提供
8月6日「好咖日」，全家便利商店會員App「隨買跨店取」推出限時優惠，Let’ s Café罐裝咖啡買6送6、極鬆餅買6送3。圖／全家便利商店提供
8月8日父親節當天會員App「隨買跨店取」限時優惠，私品茶55元系列買2送1，主打清新茶香搭配黑糖蜜漬珍珠的「仙女珍珠紅茶」，以及蜜香紅茶交疊玫瑰香氣並加入香醇牛奶的「蜜香玫瑰歐蕾」。圖／全家便利商店提供
8月8日父親節當天會員App「隨買跨店取」限時優惠，私品茶55元系列買2送1，主打清新茶香搭配黑糖蜜漬珍珠的「仙女珍珠紅茶」，以及蜜香紅茶交疊玫瑰香氣並加入香醇牛奶的「蜜香玫瑰歐蕾」。圖／全家便利商店提供
全家便利商店8月6日「好咖日」，會員App「隨買跨店取」推出限時優惠。圖／全家便利商店提供
全家便利商店8月6日「好咖日」，會員App「隨買跨店取」推出限時優惠。圖／全家便利商店提供

咖啡 便利商店 父親節

延伸閱讀

為爸爸打氣！OKmart父親節「莊園級美式咖啡、拿鐵 」同品項買2送2

全家便利商店「FYNE聯名100%無限循環服飾」6款夏日單品上架！洗衣精智慧補充站雙北拓10店

全家便利商店推南洋風「Fami!ce芒果椰奶霜淇淋」！哈根達斯迷你杯、雪糕「限時買10送10」

全家便利商店限時3天「霜淇淋、經典黑炫酷繽沙」買1送1

相關新聞

土耳其卡帕多奇亞 上天下地 探末日絕景

1985年被登錄於世界遺產的卡帕多奇亞（kapadokya），在旅人的腦海裡，少不了上百顆熱氣球在空中繽紛翱翔的美景，造...

林聰明砂鍋魚頭賣破500碗 2022台灣美食展首日人氣夯

「2022台灣美食展」今(8/5)上午盛大開展，首日人氣滿檔，阿芳老師、馬可老師、孫榮、許創龍、譚敦慈、簡天才等名廚名人...

楓糖聖代也來了！「楓糖男孩」首家正櫃落腳信義A8

曾經連續蟬聯5年東京車站伴手禮大賞人氣第一名的「The Maple Mania 楓糖男孩」，2021年9月首度以快閃形式...

Pinkoi嚴選7+1款「豪華中秋烤肉組」！在家烤出儀式感

中秋佳節儀式感不可少，除了賞月吃月餅，烤肉更是重頭戲。Pinkoi「2022中秋賞」搶先公布7＋1款豪華中秋烤肉組，不僅...

明亮輕快或仿舊？MIDO、EDOX潛水表 顧性能不忘耍帥

每到夏天，總是潛水表款的發表大宗。但除了在防水深度以外，透過風格上的新穎或仿舊，甚至是快拆表帶的結合，帶來明亮或沉穩的造...

搶聯名商機！ETUDEx傳說對決、怡麗絲爾小金管找上熊大

搶攻聯名商機，美妝品牌再度積極出招，韓系彩妝品牌ETUDE攜手人氣手遊「Garena 傳說對決」推出聯名商品，包括睫毛膏...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。