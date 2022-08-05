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PRADA膠囊系列2小時閃電完售！原來藏了這好康
PRADA昨日釋出膠囊系列Prada Time Capsule的快閃襯衫，從8月4日中歐夏令時間下午三點開賣，並在ig貼文上線後2小時內閃電完售，展現超強吸睛度。
這件上衣的印花圖案中帶有海浪、手掌、花卉等元素，背面全黑並有著PRADA經典的三角形與August字樣。PRADA並在官方ig中釋出短影片、圖片等多種素材，影片中襯衫從奇異花叢中騰空飛出，並飄向帶著奇岩的清涼海灘。其販售規則為24小時限定，成功完成購買者，將能擁有一款PRADA發行的NFT，而在官方ig貼出貼文後不到2小時，50件襯衫便全數售完、瞬間秒殺。
原來本次的襯衫與NFT的持有者，將能參加PRADA在米蘭的2023春季時裝秀入場資格，難怪炙手可熱。而PRADA早從2019年已開始發行24小時限定的Prada Time Capsule系列，而附有NFT的組合則是在2022年6月開始推出。
品牌從6月開始，在每月的第一個周四推出一件中性的Timecapsule系列實體單品與一款NFT作品，限時24小時，每個限量版的Timecapsule商品都有獨立序號，並將以客製包裝運送。每次商品通常將限量50個，下一次的Prada Time Capsule系列將在9月的第一個周四、也就是9月1日歐洲時間下午三點上線販售，更多資訊，則可登錄網站 www.prada.com/prada-crypted，或www.discord.gg/prada。
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