PRADA膠囊系列2小時閃電完售！原來藏了這好康

PRADA昨日釋出膠囊系列Prada Time Capsule的快閃襯衫，從8月4日中歐夏令時間下午三點開賣，並在ig貼文上線後2小時內閃電完售，展現超強吸睛度。

這件上衣的印花圖案中帶有海浪、手掌、花卉等元素，背面全黑並有著PRADA經典的三角形與August字樣。PRADA並在官方ig中釋出短影片、圖片等多種素材，影片中襯衫從奇異花叢中騰空飛出，並飄向帶著奇岩的清涼海灘。其販售規則為24小時限定，成功完成購買者，將能擁有一款PRADA發行的NFT，而在官方ig貼出貼文後不到2小時，50件襯衫便全數售完、瞬間秒殺。

原來本次的襯衫與NFT的持有者，將能參加PRADA在米蘭的2023春季時裝秀入場資格，難怪炙手可熱。而PRADA早從2019年已開始發行24小時限定的Prada Time Capsule系列，而附有NFT的組合則是在2022年6月開始推出。