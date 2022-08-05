暑假來嘉義布袋 海上巴士搶灘無人島肥美鮮蚵霸氣吃！

嘉義海線暑假親子旅遊現正夯！搭漁筏跟著人氣陳船長的「布袋海上巴士」出海探險搶灘無人島及蛋糕沙灘，幸運時能遇見四億年活化石「鱟」，或搭東石「外傘頂洲凱旋號」乘坐船筏至外傘頂洲耙野生蛤蜊、追和尚蟹及尋找移動中的消失國土；縣長翁章梁說，最好的教育就是帶孩子走出戶外親近大自然。

嘉義縣近來積極推動親子生態旅遊，縣長翁章梁表示，因為最好的教育就是帶孩子走出戶外親近大自然，從玩樂中學習友善環境的重要，嘉義縣有豐富的山林生態與海洋生態結合教育與娛樂，搭配目前嘉義縣團旅補助玩起來最划算。

陳船長的「布袋海上巴士」可以欣賞海上蚵田牧場、認識蚵養殖、品嘗海中牛奶蚵及搶登無人島，遊客可從導覽中一睹生存在地球超過四億年的活化石「鱟ㄏㄡˋ」，而柔軟的蛋糕沙灘上，有將漂流木、蚵殼串、海洋廢棄物搭造成海上鞦韆，現在已成拍照打卡景點，陳船長說，這不只讓廢棄物再利用，也已不增加海洋負擔方式創造景點特色。

還可以選擇搭東石「外傘頂洲凱旋號」探訪移動的國土外傘頂洲，是台灣沿海最大的沙洲，透過船長生動有趣的導覽，體驗採野生蚵、耙文蛤、追角眼沙蟹、和尚蟹，還能在船上邊卡拉OK邊享用廚師現煮的海鮮大餐，讓孩子愛上天然場域，近距離感受大自然的豐富潮間帶生態。

受疫情影響停辦兩年的「東石海之夏」回來了，活動時間8月20、21日及8月27、28日，精彩踩街活動在8月13日舉行，文觀局表示，歡迎爸媽帶孩子來放電與yoyo家族勁歌熱舞、彩色泡泡池、彩繪塗鴉牆，還有超high演唱會及炫彩花火秀。