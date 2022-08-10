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《挑戰—安藤忠雄展》看展攻略指南：一次了解購票優惠、展覽活動與限定周邊

聯合新聞網／ 聯合數位文創
《挑戰—安藤忠雄展》符合現場入場人次，即可獲得安藤忠雄親繪限量「A3 光之教堂手稿」。圖／忠泰美術館提供
《挑戰—安藤忠雄展》符合現場入場人次，即可獲得安藤忠雄親繪限量「A3 光之教堂手稿」。圖／忠泰美術館提供

由忠泰美術館引進的《挑戰—安藤忠雄展》現正於松山文創園區一號倉庫進行中。本次展覽以四大主題「空間的原型」、「城市的挑戰」、「景觀的創造」、「與歷史對話」劃分，展出安藤忠雄自學時期的環遊世界旅行速寫、捕捉靈光乍現的設計手稿、創意凝聚的建築模型、留下永恆瞬間的眾多影片與攝影作品，以及經典建築空間「光之教堂」1:1復刻再現等超過300件展品。展覽期間，亦推出多項購票優惠與配套活動、限定周邊等，本篇看展攻略指南，帶你一次了解！

展期間觀眾可透過線上、便利商店或至展覽現場購票，全票390元、優待票360元（如：持本國大專院校以下有效學生證件者）、愛心票195元。此外，憑誠品會員出示會員卡、台灣設計館及不只是圖書館當日門票，或刷國泰世華卡、中信卡，皆可享展覽現場購買全票九折優惠；國家兩廳院付費會員（廳院人、廳院迷）可享OPENTIX線上購票展期九折優惠。本展亦與台北忠孝及天成文旅-華山町合作，推出展覽專屬住房專案，提供外地旅人更便利的看展行程規劃。

活動一：看《挑戰—安藤忠雄展》，就有機會獲得安藤忠雄限量親繪「A3光之教堂手稿」

活動時間：即日起至2022年09月13日

活動頁：http://jam.jutfoundation.org.tw/news/49/3568

為了回饋觀眾與粉絲們的期待，建築師安藤忠雄特別親自準備了禮物要送給臺灣的觀眾朋友們。即日起至9月13日止，只要購票入場參觀《挑戰—安藤忠雄展》，並且符合現場第2萬名（已贈送）、第4萬名（已贈送）、第６萬名的入場人次，即可獲得安藤忠雄親繪限量「A3 光之教堂手稿」（含藝術品規格精緻畫框）！

同學看展趣《挑戰—安藤忠雄展》。圖／忠泰美術館提供
同學看展趣《挑戰—安藤忠雄展》。圖／忠泰美術館提供

活動二：同學看展趣《挑戰—安藤忠雄展》

活動時間：2022年08月12日起至09月01日

活動頁：https://www.vscinemas.com.tw/VsWeb/event/detail.aspx?id=2061

暑假來臨，威秀影城邀請同學們觀影又逛展，8月12日起至9月1日止，凡持學生證或身著制服至中和環球威秀影城購票、並追蹤威秀寶寶IG(@vieshowbaby)，即可獲得由忠泰美術館引進的《挑戰—安藤忠雄展》票券２張，活動詳情請洽威秀影城官方網站。

周邊商品單筆消費滿3000元（含）以上，即可以180元加購展覽手冊（含一張安藤忠雄簽名繪卡），限量350組，售完為止 。圖／忠泰美術館提供
周邊商品單筆消費滿3000元（含）以上，即可以180元加購展覽手冊（含一張安藤忠雄簽名繪卡），限量350組，售完為止 。圖／忠泰美術館提供

《挑戰—安藤忠雄展》推出限定周邊商品。圖／忠泰美術館提供
《挑戰—安藤忠雄展》推出限定周邊商品。圖／忠泰美術館提供

展期間推出限定周邊，包括以安藤忠雄建築手稿、攝影作品為設計的帆布袋、海報、明信片與資料夾，以及彙集本展緣起、建築師寄語、各區精選作品介紹的展覽手冊等；周邊商品單筆消費滿3000元（含）以上，即可以180元加購展覽手冊（含一張安藤忠雄簽名繪卡），限量350組，售完為止。

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