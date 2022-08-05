原子少年迷看過來 麗寶演唱會宣布加碼《火星》！

麗寶樂園渡假區8/27(六)晚間舉辦《麗寶夏日演唱會》，邀請已經夯到外太空的《原子少年》團體擔任演唱嘉賓，引起熱烈迴響，訊息公佈後粉絲們瘋狂私訊敲碗追加心目中偶像名單，麗寶樂園渡假區聽見了！決定霸氣加碼，再邀一團！除原先卡司《原子少年》團體－天王星、地球、水星、理想混蛋、《菱格世代DD52》G.O.F、ALL IN 5、顏佑庭、李杰明….等，粉絲們期待的《原子少年》火星也邀來了。

麗寶樂園渡假區表示本次加碼粉絲們呼期待值最高的《原子少年》火星：李哲言、李承隆、MAX三人，而在本次演唱會壓軸陣容集結了《原子少年》四大天團－天王星、地球、水星、火星，總演唱時數將超過1小時，媲美個人演唱會規格唱好唱滿，加上只要符合麗寶渡假區內樂園、OUTLET、飯店、摩天輪、賽車場消費門檻，就能免費兌票入場，千載難逢、CP值爆高的演唱會，千萬不能錯過！無法到現場的粉絲們也不用擔心，8/27麗寶夏日演唱會當晚7:00-10:00可透過電視台轉播、線上直播在三立台灣台、華視、MOD、四季線上、等13個電視及數位頻道收看。

《麗寶夏日演唱會》將於8/27(六)晚上7點在麗寶OUTLET MALL後方麗寶落羽松草原，熱血開唱！凡於8/1(一)至8/27(六)，只要符合渡假區內各場域消費門檻，如 : 麗寶OUTLET MALL當日消費累計滿3000元可兌換2張演唱會門票；天空之夢摩天輪單次購買4張搭乘券(不限票種)可兌換2張演唱會門票；麗寶樂園(探索世界、馬拉灣或雙園)假日單次購買2張樂園門票(不限票種)可兌換1張演唱會門票等……就能免費兌票入場，6歲以下的小朋友需由家長陪同方可免票入場。票券數量有限，兌完為止，詳情請至麗寶樂園渡假區官網最新消息 http://www.lihpaoresort.com。