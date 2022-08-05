音樂劇「苦魯人生」開演在即！製作人吃素許願求演出順利 防疫高規力抗病毒

2022年獲得台中傑出演藝團隊的刺點創作工坊，攜手聯合數位文創共同主辦，今年最重要的口碑之作「幕後傳奇—苦魯人生」爆笑音樂劇下週即將在新營、竹北二地開演，製作團隊除嚴格控管演員出入場所與健康狀況之外，製作人更許下吃素一個月祈求劇組順利完成演出的心願。

2022年獲得台中傑出演藝團隊的刺點創作工坊，攜手聯合數位文創共同主辦，今年最重要的口碑之作「幕後傳奇—苦魯人生」爆笑音樂劇下週即將在新營、竹北二地開演，製作團隊除嚴格控管演員出入場所與健康狀況之外，製作人更許下吃素一個月祈求劇組順利完成演出的心願。

製作人張宋耀表示：「若不是疫情，這兩年會是台灣音樂劇蓬勃發展的年。許多友團陸續發布演出取消的新聞，自己看到消息時心都會揪著很難受......現在只求老天爺能讓我們順利完成演出，大家平安健康，別的不敢多想。」

五度加演的「苦魯人生」歷經十年打磨與升級，每一次加演都擄獲許多粉絲，如今碰上疫情除了考驗製作人面對疫情下的決斷力之外，讓民眾安心看戲更是全體劇組人員另類的壓力測試。

「幕後傳奇—苦魯人生」用荒謬、笑聲書寫幕後人員的血汗與淚水，是刺點創作工坊給劇場人的一封情書，更是致敬各行各業基層人員與幕後英雄的誠心之作，非相關科系與產業的觀眾，能以易懂的方式了解劇場文化，康軒文教亦將本劇列入全國國中藝文教材。