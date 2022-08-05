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陳冠希、秦舒培全家福再合體 化身Sacai「潮品集」

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
陳冠希與超模秦舒培、女兒Alaia一家三口穿上品牌單品合照，堪稱Sacai「潮品集」。圖 / 翻攝自 ig
陳冠希與超模秦舒培、女兒Alaia一家三口穿上品牌單品合照，堪稱Sacai「潮品集」。圖 / 翻攝自 ig

無論是一般人或明星，「二代」、「全家福」總為人帶來希望、活力與團聚的幸福聯想。由日本超人氣設計師阿部千登勢（Chitose Abe）負責的時裝品牌Sacai昨日晚間於ig發表了2022早秋與2022男裝的秋冬宣傳視覺，並有陳冠希與超模秦舒培、女兒Alaia一家三口穿上品牌全身單品造型，堪稱Sacai「潮品集」。

其實這並非陳冠希一家三人首度合體，先前在Sacai與卡地亞（Cartier）聯名的活動中，當時小女兒Alaia也曾一同現身；而本次在Sacai官方ig中的合照，三人都穿上了駝色、咖啡色為主的時裝，並搭配藍色百摺裙、橘色工作長褲等單品，除展現一家超高顏值，更讓不少網友大讚留言「Sacai Family」、「beautiful family」。

2022早秋與2022男裝系列中，抽繩、結構與顏色的拼接剪裁、不對稱的結構、高腰線成為本季特色，同時巧妙混合了工裝與運動休閒。也由於陳冠希的表情嚴肅、並「頂」著一頭龐克髮型，因而讓網友幽默留言「Brother got old」，趣指為人父後的陳冠希神情益發「操老」。

品牌ig中同時發文表示，2022早秋與2022秋冬男裝將在8月5日（五）起，於專賣店與網路商店同步上線；雖然Sacai在台灣並未有官方專賣店，但品牌於2020年開設的網路商店sacai THE store強調可運往全世界，目前已可前往官方線上商店瀏覽全品項，並直接下單。

Cotton Gabardine Mix Blouson外套，35,100元。圖 / 翻攝自 Sacai官方網站
Cotton Gabardine Mix Blouson外套，35,100元。圖 / 翻攝自 Sacai官方網站
陳冠希與秦舒培之女Alaia承襲了父母的高顏值，是未來指日可待的星二代。圖 / 翻攝自 ig
陳冠希與秦舒培之女Alaia承襲了父母的高顏值，是未來指日可待的星二代。圖 / 翻攝自 ig
陳冠希一家三口先前也曾合體出席Sacai與Cartier聯名活動，女兒Alaia也展現出相較於同齡少見的早熟。圖 / 翻攝自 ig
陳冠希一家三口先前也曾合體出席Sacai與Cartier聯名活動，女兒Alaia也展現出相較於同齡少見的早熟。圖 / 翻攝自 ig
Suiting Anorak抽繩連帽長版外套，44,400元。圖 / 翻攝自 Sacai官方網站
Suiting Anorak抽繩連帽長版外套，44,400元。圖 / 翻攝自 Sacai官方網站
178公分高的秦舒培是中國超模，也是多個東西時尚品牌的代言人，今年並曾登上中國時尚雜誌《風尚誌》封面。圖 / 翻攝自 ig @合成圖
178公分高的秦舒培是中國超模，也是多個東西時尚品牌的代言人，今年並曾登上中國時尚雜誌《風尚誌》封面。圖 / 翻攝自 ig @合成圖

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