陳冠希、秦舒培全家福再合體 化身Sacai「潮品集」

無論是一般人或明星，「二代」、「全家福」總為人帶來希望、活力與團聚的幸福聯想。由日本超人氣設計師阿部千登勢（Chitose Abe）負責的時裝品牌Sacai昨日晚間於ig發表了2022早秋與2022男裝的秋冬宣傳視覺，並有陳冠希與超模秦舒培、女兒Alaia一家三口穿上品牌全身單品造型，堪稱Sacai「潮品集」。

其實這並非陳冠希一家三人首度合體，先前在Sacai與卡地亞（Cartier）聯名的活動中，當時小女兒Alaia也曾一同現身；而本次在Sacai官方ig中的合照，三人都穿上了駝色、咖啡色為主的時裝，並搭配藍色百摺裙、橘色工作長褲等單品，除展現一家超高顏值，更讓不少網友大讚留言「Sacai Family」、「beautiful family」。

2022早秋與2022男裝系列中，抽繩、結構與顏色的拼接剪裁、不對稱的結構、高腰線成為本季特色，同時巧妙混合了工裝與運動休閒。也由於陳冠希的表情嚴肅、並「頂」著一頭龐克髮型，因而讓網友幽默留言「Brother got old」，趣指為人父後的陳冠希神情益發「操老」。