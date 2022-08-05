楊謹華、隋棠都搶穿「紅底鞋」限定店快閃三越A9
具有強烈建築結構感的高跟鞋，常是衣櫃中永遠「少一件」的夢幻單品。Christian Louboutin，近日除推出2022年秋冬男女新品，更有楊謹華、徐若瑄與隋棠紛紛穿戴了2022秋冬的Redcarpet系列單品造型，展現經典「紅底鞋」的星光氣勢。
楊謹華、徐若瑄與隋棠三人穿著的2022秋冬新品，皆屬於2019年推出的Hot Chick系列的延伸新品：Hot Chick Sling露跟高跟鞋，從側邊更帶有宛如波浪的線條，帶來穿上時的愉悅心情。其中隋棠以白色荷葉邊長袖上衣搭配深色開衩長裙搭配黑色款，展現自信風采；楊謹華則以亮色系連身短裙搭配同色的高跟鞋，像是貴妃臥般地輕倚沙發，但大秀輕快活躍；徐若瑄則是在記者會上選擇了紅色、亮面款式搭配千鳥格，並以中空造型、大方「炫腹」，三人各自以Christian Louboutin展現了俐落、明亮與甜美的獨特魅力。
而雖然高跟鞋總是以紅、黑為基本二色，但Hot Chick Sling則同時推出粉紫、粉紅、亮黃等多種配色，並考量到個人習慣不同，將有8.5公分與10公分兩種鞋跟高度可供選擇。同時Christian Louboutin並在新光三越A9開設了期間限定店，除了以紅地毯、經典拱門還原品牌位於巴黎Galerie Véro-Dodat的首間專門店，並將展示最新2022年秋冬男女裝系列。
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