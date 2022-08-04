維尼、米奇、Kitty都來了！4款「卡通系」中秋禮盒超萌
中秋贈禮，也可以讓大人小朋友都開心！包括COLD STONE、Aunt Stella、Mister Donut、BAC等品牌，今年都推出可愛造型的中秋禮盒，包括米奇、小熊維妮、三麗鷗家族、波堤獅等角色紛紛現身，讓佳節增添滿滿的俏皮萌度！
【BAC】
BAC再度聯手迪士尼，推出中秋限定「雪芙蕾禮盒」、「米奇造型伯爵茶曲奇禮盒」，包括外盒、點心都可見到米奇、米妮的身影。其中迪士尼雪芙蕾禮盒內的雪芙蕾，包裹日本奶霜，擁有宛若冰淇淋的口感，共有百香初雪、脆可可冰霜等2種口味，8入580元。米奇造型伯爵茶曲奇禮盒則是可以品嚐得到伯爵茶口味、以米奇經典頭像為造型的曲奇，15入420元。
【Mister Donut】
今年Mister Donut推出的「波堤獅月見中秋禮盒」，為粉絲們奉上超可愛「波堤獅造型桃山月餅」，並且有芒果奶黃、紫薯麻糬2種口味。另外還有厚切原味年輪、厚切巧克力年輪，以及鳳梨酥、鳳凰酥等點心，封面也是逗趣的波堤獅賞月圖案，為粉絲們獻上祝福，每盒800元，每組並附贈「甜甜圈／點心／飲品買4送2券」，8月7日前可享早鳥78折優惠。
【Aunt Stella】
來自東京的手工餅乾名店Aunt Stella（詩特莉）全新「小熊維尼」系列禮盒，維尼與跳跳虎、小豬等好夥伴一同躍上手工餅乾禮盒，並且共有獨家開發的鏤空夜燈禮盒、互動式袖套松木盒、以及精緻密封罐等3種款式。全系列禮盒皆內含限定款蜂蜜口味「小熊維尼造型餅乾」，另有多款季節限定手工餅乾、以及搭配磅蛋糕或花果茶等多樣化組合，每組510～2,980元，並可享早鳥折扣優惠。
【COLD STONE】
COLD STONE本次攜手三麗鷗，聯名推出「星空漫步」中秋禮盒，外盒可以看到Hello Kitty、布丁狗等知名明星的可愛身影，還能品嚐到草莓冰淇淋泡芙、芋香冰淇淋泡芙與厚起司牛奶冰淇淋餅乾，每盒1,680元。另款「典藏月光」，則是採簡約風格設計，同樣可以品嚐到草莓冰淇淋泡芙、芋香冰淇淋泡芙與厚起司牛奶冰淇淋餅乾等內容，每盒1,080元。8月23日前預購，還可享72折起優惠，另外9月6日前預購達指定數量，還可贈送雙球冰淇淋券。
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