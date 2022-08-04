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露天拍賣、PChome商店街發起「啡嚐市集」！ 65家咖啡特色店參展

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
露天市集 X 商店街市集推出詹宏志「父親的咖啡散步」半磅咖啡豆，售價688元，8月8日起將於PChome商店街限量發售。圖／露天拍賣提供
露天市集 X 商店街市集推出詹宏志「父親的咖啡散步」半磅咖啡豆，售價688元，8月8日起將於PChome商店街限量發售。圖／露天拍賣提供

網路購物已是生活日常，大品牌結合電商平台，生活所需各種用品都能快速訂購，但街角巷弄的特色小店、獨立品牌卻在大量的網路販促訊息洪流中越來越難被看見。露天市集與商店街市集聯手籌劃「一起來趕集！Let’s Bazaar」，未來每月將舉辦不同主題的線上趕集， 讓消費者透過網路體驗市集的樂趣與美好。8月8日「啡嚐市集」為首發趕集活動，共有65家特色咖啡店參與，邀請咖啡愛好者一同探索尋寶。

露天市集總經理曾薰儀表示： 「一起來趕集！Let’s Bazaar」由露天市集與PChome商店街市集共同發起，預計為期一年，每月選定不同主題，每次市集活動為期兩周，邀請各地大小店家一同來趕集，未來也開放與各類型垂直或電商平台一同合作。

「啡嚐市集」8月8日至8月22日開跑，匯聚65間咖啡店所在「咖啡地圖」，讓買家能與在地小店相遇。喜歡不預期偶遇的人，可透過市集的「命定咖啡轉盤」進行一場咖啡探險；「每日豆單」由各店店長推出當日特選；「定制烘焙」則專為龜毛的咖啡愛好者設計，接單後才烘焙，焙度依照需求打造，鮮度掛保證；「島嶼咖啡故事集」從本次趕集店家中，嚴選16個咖啡職人與咖啡故事，製作掛耳隨身包，方便買家帶回家品味市集裡的咖啡故事，未來能再按圖索驥再訪市集的店家。

「島嶼咖啡故事集」收錄「MR.BEAN & A FEI 豆豆先生與他的阿肥」、「江鳥咖啡」、「卡塔摩納咖啡」、「歐客佬精品咖啡」、「熙舍精品咖啡」、「上田咖啡烘焙館」、「福璟咖啡豆焙煎所」、「JC咖啡」、「Fika Fika Cafe」、「彼得好咖啡」、「三山咖啡」、「費拉拉咖啡」、「老譚咖啡」、「馬克老爹烘培」、「伊米咖啡」共15家掛耳精選，咖啡中毒者詹宏志也以「父親的咖啡散步」參加此次咖啡故事集。

「島嶼咖啡故事集」禮盒售價498元，8月8日起將於露天拍賣限量發售；詹宏志「父親的咖啡散步」半磅咖啡豆售價688元，8月8日起將於PChome商店街限量發售。

另外也推出市集期間專屬活動，與65家知名咖啡店家共同推出各項獨家商品折扣優惠，消費者可至「一起來趕集．啡嚐市集 」活動網站購買咖啡商品．於露天拍賣累積消費滿2,000元即可抽「島嶼咖啡故事集」禮盒、「父親的咖啡散步」咖啡豆；於PChome商店街累積消費滿3,000元即可兌換「父親的咖啡散步」咖啡豆，單筆消費滿800元可以398元加價購「島嶼咖啡故事集」禮盒。

露天市集 X 商店街市集推出「島嶼咖啡故事集」，售價498元，8月8日將於露天拍賣限量發售。圖／露天拍賣提供
露天市集 X 商店街市集推出「島嶼咖啡故事集」，售價498元，8月8日將於露天拍賣限量發售。圖／露天拍賣提供
露天市集與PChome商店街市集共同發起「一起來趕集！Let’s Bazaar」，「啡嚐市集」8月8日至8月22日開跑。圖／露天拍賣提供
露天市集與PChome商店街市集共同發起「一起來趕集！Let’s Bazaar」，「啡嚐市集」8月8日至8月22日開跑。圖／露天拍賣提供
咖啡中毒者詹宏志以「父親的咖啡散步」參加此次露天市集 X 商店街市集「島嶼咖啡故事集」。圖／露天拍賣提供
咖啡中毒者詹宏志以「父親的咖啡散步」參加此次露天市集 X 商店街市集「島嶼咖啡故事集」。圖／露天拍賣提供
露天市集 X 商店街市集8月8日起限量推出「島嶼咖啡故事集」、半磅咖啡豆「父親的咖啡散步」。圖／露天拍賣提供
露天市集 X 商店街市集8月8日起限量推出「島嶼咖啡故事集」、半磅咖啡豆「父親的咖啡散步」。圖／露天拍賣提供

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