父親節禮物搞定沒？ 格蘭父子專屬選酒4大提案

父親節禮物搞定沒？如果沒有，為了避免落入父親節禮物的選擇障礙，格蘭父子貼心針對四種常見的父親類型，精選四款父親節專屬選酒與對應的慶祝提案，讓您輕鬆為不同資歷的爸爸獻上祝福，成為父親心目中最寶貝的孝順孩子。

嚴肅老爸：「百富故事系列」開啟話題

許多華人社會中的父親穩重如山，總會盡心盡力讓家人擁有最好的教育環境與生活品質，但嚴肅外表、不苟言笑，加上不輕易在家人面前流露自身情感的形象，讓子女不敢開口訴說對爸爸的愛。面對閱歷豐厚的嚴肅老爸，推薦於父親節時送上「百富故事系列12年糖心橡木單一麥芽威士忌」，透過與爸爸分享百富故事系列背後代代流傳的酒廠匠人故事開啟話題；再一同細細品飲溫潤帶有微妙辛香的豐富層次，讓圓潤酒液變成催化劑，拉近與父親心的距離。

淘氣老爸是孩子永遠的大玩偶、讓媽媽好氣又好笑的豬隊友，這類型的老爸不僅為家裡增添歡笑氣氛，更是凝聚家人向心力的重要推手。今年父親節建議帶著喜歡熱鬧的淘氣老爸去他最愛的餐廳用餐，獻上擁有喜氣紅色瓶身、同級唯一擁有年份的「格蘭8年雪莉風味桶蘇格蘭威士忌」並搭配一桌熱氣騰騰的佳餚，讓爸爸從胃暖遍全身，家人們齊聚並聊著家裡的種種趣事、笑聲不斷的畫面，將是對淘氣老爸最窩心的祝福。

知性老爸：「格蘭菲迪15年單一麥芽威士忌」聊人生

成長過程中，有爸爸大手的牽領，讓孩子們有探索未知世界的勇氣；爸爸努力工作的身影，讓孩子想快快長大，儘早成為一位對社會有貢獻的人，爸爸是孩子眼中的榜樣、也是最令人崇拜的領路者。今年父親節將至，建議與爸爸一同細細品味擁有威士忌領路者美譽的「格蘭菲迪15年單一麥芽威士忌」，其運用「老酒混新酒」方式釀造出豈止15年的韻味，將歲月埋藏在酒滴裡，老靈魂使酒液帶有厚度，又仍絲滑好入喉，獨特風味與細膩口感，是最適合爸爸帶領孩子品飲的入門威士忌。

能讓男孩真正蛻變成男人的關鍵，便是成為一名父親。新手爸爸面對身份轉換、新生兒的照護與處理家中家務等紛至沓來的挑戰，難免會手忙腳亂。在扮演好每個人生角色前，需要懂得自我調適、放鬆。建議新手爸爸們在家中為自己準備喝法自由不受拘束的「三隻猴子三重麥芽威士忌」，在繁忙的育兒生活中可抓緊時間以三隻猴子為基底，搭配家中冰箱中裡的茶飲、果汁或薑汁汽水，為自己調製一杯清爽的Daddy Juice，微醺氛圍讓自己暫時拋開壓力，短暫休息再滿血回歸成為家裡的神隊友。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康