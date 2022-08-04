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楓糖聖代、楓糖年輪！日本「楓糖男孩」新甜點登台開賣
連續5年獲得東京車站伴手禮第一名的「The Maple Mania 楓糖男孩」，繼於今年6月正式立足台北，也將於8月5日推出代表性的「楓糖聖代」與「楓糖年輪蛋糕」。另外隨著中秋將至，也會在台推出台灣限定的中秋節禮盒。
「楓糖男孩」曾於2021年9月快閃登台，後又再於今年6月正式插旗台北，於新光三越信義A8館開設全台首間專櫃門市。其中店內招牌的「楓糖奶油夾心餅乾」，選用加拿大魁北克楓糖、黑糖及發酵奶油製作成酥脆餅乾，並以奶油巧克力作為夾心，風味香濃。「楓糖費南雪」同樣使用加拿大魁北克楓糖，並以黑糖作為隱味，蛋糕鬆軟富彈性，並充滿楓糖的甘甜清香。
此次全新推出的「楓糖年輪蛋糕」，使用楓糖作為素材，並在年輪蛋糕表面裹上一層香脆焦糖，讓楓糖與焦糖香為細緻蛋糕帶來更豐富的層次，過去曾在東京車站創下日銷超過750個紀錄，每顆850元。至於「楓糖聖代」則嚴選楓糖與北海道鮮乳作為原料，交織出濃郁的芬香，同時也號稱為台灣第一款由楓糖原物料配方製成、不僅是單純澆淋楓糖漿的「楓糖聖代」。原味每支140元；搭配咖啡或覆盆莓，每支150元。
配合中秋到來，楓糖男孩於台灣推出中秋節限定包裝禮盒，集結「楓糖奶油夾心餅乾」及「楓糖費南雪」2款招牌商品，18入950元、28入1,380元，並於8月5日正式開賣。開賣首4日，於A8店正櫃買2盒中秋禮盒，即贈送「楓糖聖代（原味）」1份，每日限量30份；即日起至10月31日於高雄漢神巨蛋快閃櫃消費滿1,450元，即贈送「The Maple Mania經典托特包」1個，送完為止。
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