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自由換色還能刻字 快到Xbox Design Lab打造個人專屬遊戲控制器

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Xbox Design Lab讓玩家針對無線控制器所有零件的配色進行客製化設計，更提供雷射刻字服務。圖／台灣微軟提供
Xbox Design Lab讓玩家針對無線控制器所有零件的配色進行客製化設計，更提供雷射刻字服務。圖／台灣微軟提供

看準玩家追求與眾不同，台灣微軟Xbox宣佈，玩家期盼已久的「Xbox Design Lab」無線控制器客製化服務即日起正式登陸台灣，透過官網內豐富的顏色選擇、個人化刻字等選項，打造專屬個人的無線控制器，只要1,990元起就能享有獨一無二的專屬設計。

Xbox Design Lab讓玩家針對無線控制器所有零件的配色進行客製化設計，提供超過20種顏色，包括機身正面、背殼、緩衝鍵及搖桿，還可將金屬光澤設計套用於發射鍵與方向鍵，而握把與ABXY、分享、擷取等按鍵也提供不同選項讓玩家挑選。除了繽紛色彩選擇讓玩家盡情玩出數十億種組合，Xbox Design Lab更提供加購雷射刻字服務，讓玩家將姓名、Xbox玩家代號或任何對個人別具意義的文字刻印於控制器上。

如果腦中沒有太多設計IDEA，Xbox Design Lab也提供多款獨家設計的無線控制器讓玩家直接選購，包含以代表34個LGBTQIA+群體的旗幟交織設計而成的特別款式，以及以人氣遊戲《糖豆人》、《十字軍之王3》及《天命2》為靈感來源啟發的酷炫帥勁款式，而所有的獨家設計款更開放讓玩家自由調整，玩家可直接在既有的樣式上點綴個人風格。

Xbox Design Lab上可選購受《十字軍之王3》啟發的控制器。圖／台灣微軟提供
Xbox Design Lab上可選購受《十字軍之王3》啟發的控制器。圖／台灣微軟提供
Xbox Design Lab提供以LGBTQIA+群體旗幟交織而成的特別款式。圖／台灣微軟提供
Xbox Design Lab提供以LGBTQIA+群體旗幟交織而成的特別款式。圖／台灣微軟提供
Xbox Design Lab提供以《糖豆人》為靈感的俏皮Q萌糖果色設計。圖／台灣微軟提供
Xbox Design Lab提供以《糖豆人》為靈感的俏皮Q萌糖果色設計。圖／台灣微軟提供
Xbox Design Lab上提供的《天命2》設計款，為玩家在遊戲過程中增添酷炫帥勁。圖／台灣微軟提供
Xbox Design Lab上提供的《天命2》設計款，為玩家在遊戲過程中增添酷炫帥勁。圖／台灣微軟提供

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