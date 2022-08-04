蝦皮購物「8.8免運父親節」限時推咖啡、炸雞最低8元起
父親節邁入倒數4天，蝦皮購物「8.8免運父親節」攜手小米、LA NEW等88大品牌推出多款老爸入魂禮包，「碧兒泉男仕藍藻精華父親節禮盒」內含4大必備熱門商品，即日起至8月8日優惠價3,750元。蝦皮商城品牌旗艦店8月8日當天更下殺8折起，另有採用聯發科天璣8100旗艦處理器的POCO X4 GT線上獨家於蝦皮商城開賣，8月14日前可享早鳥價10,999元。此外，8月8日當天領免運券玩遊戲再抽內含Nikon、哈雷、飛利浦等8大品牌獨家打造的總價值25萬元禮包，蝦皮購物再加碼全站88折券領券消費滿額最高折抵8,888元，8月8日凌晨0點至2點領券下單還有機會帶走10萬購物金。
蝦皮購物「8.8免運父親節」不只百大品牌響應送優惠，再攜手CITY CAFE、麥當勞、漢堡王等品牌，8月8日精選14個時段祭出咖啡、炸雞限時優惠最低8元起，CITY CAFE中杯拿鐵／大杯美式、麥當勞原味麥脆鷄翅統一價8元；成真咖啡獻上「鑿井黑咖啡」，只要60元就可以讓爸爸品嘗由冠軍烘豆師嚴選的咖啡豆；原價490元的21Plus 7965半雞炸雞餐下殺288元；漢堡王黃金雞翅（1翅＋1腿）不到30元。
8月8日當天蝦皮購物「8.8免運父親節」品牌旗艦店下殺8折起，再加碼全站88折券，最高現折8,888元，凌晨0點30分「微星狂龍電腦主機」限時優惠價25,900元，加贈電競系列鍵盤滑鼠，數量有限，送完為止；凌晨1點「tokuyo Mini玩美椅Pro按摩椅」限時優惠價37,420元，再贈溫熱舒眠眼罩和SONY無線耳機；凌晨1點30分「任天堂Switch健身環大冒險」限時優惠價1,666元；下午1點Apple Watch S7 GPS 45m鋁金屬殼搭運動型表帶限時優惠價12,220元；晚上8點自動升降式的「Roborock S7+石頭掃地機器人第3代」限時優惠價22,550元；晚上9點AirPods Pro限時優惠價5,888元。
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