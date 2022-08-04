叫foodpanda送 免出門多款獨家中元普渡箱有BUY有保佑

中元普渡買氣持續升溫，即時外送平台foodpanda看準民眾不想東奔西跑四處採購的需求，攜手11家超商、超市、量販百貨等零售通路，包含獨家合作的全家便利商店、愛買及美廉社，推出一系列中元拜拜箱、好運箱，pandamart熊貓超市同步推出「胖胖達中元澎湃箱」，集結最經典的台式泡麵、零食餅乾、罐頭飲料等豐富商品，讓大家免出門也能「有BUY有保庇」。

foodpanda生鮮雜貨今年上架多款獨家超值優惠拜拜箱，更祭出期間限定中元優惠，輸入優惠碼折扣省更多，包含全家便利商店「怪獸級福箱」，內有飲料、零食、泡麵等12種商品，更隨箱附贈《民雄鬼屋》電影早場票價優惠券、福箱專屬抽獎券、防疫好物等；還有家樂福「中元祈福箱」、「統一中元組合普渡箱」，愛買則祭出「白沙屯媽 × 愛買中元平安箱」，大紅色的搶眼外觀，免拆箱直接拜更方便，還有白沙屯媽平安祈福卡，保佑風調雨順一整年；美廉社則推出「中元平安套組」、「中元澎湃套組」2款組合，主打比起市價便宜上百塊，幫消費者省荷包。foodpanda生鮮雜貨各通路亦推出中元專區，多款指定中元組合，從泡麵、零食到罐頭、油鹽、米等拜拜相關祭祀用品一應俱全，再享最低6折起的超值優惠。

pandamart熊貓超市則推出「胖胖達中元澎湃箱」，集結過往中元節期間熱銷排行商品，包含台式泡麵、經典零食餅乾、罐頭飲料等超澎湃商品，另外還有歡慶中元專區，提供卡滋爆米花、各式韓國餅乾及飲料給好兄弟嚐鮮新選擇。