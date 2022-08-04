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白鑽惹人愛...海瑞溫斯頓、伯爵白色鑽表 夏日閃清涼

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
伯爵Altiplano系列玫瑰雕刻超薄手動上鍊陀飛輪，全球限量28只，訂價352萬元。圖 / PIAGET提供
伯爵Altiplano系列玫瑰雕刻超薄手動上鍊陀飛輪，全球限量28只，訂價352萬元。圖 / PIAGET提供

鑽石的火光總能帶來振奮人心的雀躍能量，近期便有海瑞溫斯頓（Harry Winston）、伯爵（PIAGET）兩個高級珠寶品牌推出面盤鑲嵌鑽石的白色清新款式，以逆跳、偏心（off-centre）的不同形式，各自展現關於時間的奢華變奏。

海瑞溫斯頓的Ocean系列Diamond Waves 36毫米雙逆跳功能自動腕表，手表面盤左右兩側分別具有逆跳的秒針與星期顯示，同時面盤上再透過白色微珠打磨珍珠母貝、51顆長形切工鑽石、33顆長形切工藍寶石與1顆祖母綠型切工鑽石的鑲嵌，堆疊出白色與藍色的色彩交織，也呼應表款系列名稱海洋的聯想，全球限量20只，價格店洽。尤其面盤中的秒針與星期逆跳顯示，每隔一段時間周期，指針便會以逆跳（retrograde）顯示，別具賞玩樂趣。

伯爵的Altiplano系列玫瑰雕刻超薄手動上鍊陀飛輪，則悄悄具現了一個視覺魔法，偏心、小型的時間顯示位於面盤的左下角、並與右上角的手動上鍊陀飛輪形成對比。38毫米的白金面盤中，以雕刻的珍珠母貝面盤打造了一方柔美的時間舞台，同時面盤、表圈也鑲嵌以鑽石。全球限量28只，訂價352萬元。

海瑞溫斯頓Ocean系列Diamond Waves 36毫米雙逆跳功能自動腕表，全球限量20只，價格店洽。圖 / Harry Winston提供
海瑞溫斯頓Ocean系列Diamond Waves 36毫米雙逆跳功能自動腕表，全球限量20只，價格店洽。圖 / Harry Winston提供
手表面盤左右兩側分別具有逆跳的秒針與星期顯示，是閱讀時間的另類樂趣。圖 / Harry Winston提供
手表面盤左右兩側分別具有逆跳的秒針與星期顯示，是閱讀時間的另類樂趣。圖 / Harry Winston提供
手動上鍊陀飛輪機芯的曼妙精緻修飾細節，將可在透明的藍寶石水晶玻璃中近距離欣賞。圖 / PIAGET提供
手動上鍊陀飛輪機芯的曼妙精緻修飾細節，將可在透明的藍寶石水晶玻璃中近距離欣賞。圖 / PIAGET提供

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