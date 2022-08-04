台灣黑熊、猩猩大啖水果剉冰降溫 六福村動物消暑妙招

炎炎夏日熱浪來襲，吃冰降溫是消暑最佳方法之一；六福村園區內動物們也啟動抗暑大作戰，由專業動物管理團隊親手調配製作，讓國寶級台灣黑熊大啖水果剉冰、紅毛猩猩猛啃果泥冰棒，享受吃冰樂趣，同時達到動物行為豐富化的覓食訓練。

以野生動物園起家的六福村，也是現今全台唯一擁有動物園區的遊樂園，六福村動物管理團隊特別在炎熱的夏季為動物們設計消暑冰品特餐，以合適食材搭配創意巧思，將西瓜、鳳梨、蘋果、紅蘿蔔製成冷凍冰球，放入西瓜皮或鳳梨皮冰盅，水果剉冰端上桌，好吃到讓台灣黑熊連碗都端起來狂嗑。

另外，也將充滿維生素C的鳳梨打碎，插入木棍後凍成果泥冰棒，成為紅毛猩猩最愛的消暑甜點；以冰棒方式製作，讓紅毛猩猩方便拿著啃，吃完後還吮指回味；還有將紅蘿蔔切丁，加上高蛋白的麵包蟲，混入水中冷凍成圓球，讓狐獴一口一口舔著冰球消暑；炎炎夏日走進園區，有機會一睹動物們吃冰的超萌模樣。

動物大啖沁涼冰品，樂園裡的遊客也不惶多讓；根據六福村統計，園區內推出水果冰棒，以及可蒐集公仔的「六福酷星冰」雪糕，今年暑假一個月間已熱銷上萬支，平均一天至少銷售近400支，儼然成為遊客玩樂園必吃必玩的口袋名單之一。

吃冰消暑之外，六福村也在暑假期間推出每天3場「轟炸水派對」，邀請遊客到中央魔術噴泉區和水派對女孩、比基尼女郎大玩水戰，四面八方襲來的噴射水柱與水霧，還有不定時引爆的水炸彈，清涼暢快暑氣全消。周末更邀請知名DJ駐場，現場Live混音刷碟，大家一起隨著音樂搖擺狂歡。