台灣黑熊、猩猩大啖水果剉冰降溫 六福村動物消暑妙招
炎炎夏日熱浪來襲，吃冰降溫是消暑最佳方法之一；六福村園區內動物們也啟動抗暑大作戰，由專業動物管理團隊親手調配製作，讓國寶級台灣黑熊大啖水果剉冰、紅毛猩猩猛啃果泥冰棒，享受吃冰樂趣，同時達到動物行為豐富化的覓食訓練。
以野生動物園起家的六福村，也是現今全台唯一擁有動物園區的遊樂園，六福村動物管理團隊特別在炎熱的夏季為動物們設計消暑冰品特餐，以合適食材搭配創意巧思，將西瓜、鳳梨、蘋果、紅蘿蔔製成冷凍冰球，放入西瓜皮或鳳梨皮冰盅，水果剉冰端上桌，好吃到讓台灣黑熊連碗都端起來狂嗑。
另外，也將充滿維生素C的鳳梨打碎，插入木棍後凍成果泥冰棒，成為紅毛猩猩最愛的消暑甜點；以冰棒方式製作，讓紅毛猩猩方便拿著啃，吃完後還吮指回味；還有將紅蘿蔔切丁，加上高蛋白的麵包蟲，混入水中冷凍成圓球，讓狐獴一口一口舔著冰球消暑；炎炎夏日走進園區，有機會一睹動物們吃冰的超萌模樣。
動物大啖沁涼冰品，樂園裡的遊客也不惶多讓；根據六福村統計，園區內推出水果冰棒，以及可蒐集公仔的「六福酷星冰」雪糕，今年暑假一個月間已熱銷上萬支，平均一天至少銷售近400支，儼然成為遊客玩樂園必吃必玩的口袋名單之一。
吃冰消暑之外，六福村也在暑假期間推出每天3場「轟炸水派對」，邀請遊客到中央魔術噴泉區和水派對女孩、比基尼女郎大玩水戰，四面八方襲來的噴射水柱與水霧，還有不定時引爆的水炸彈，清涼暢快暑氣全消。周末更邀請知名DJ駐場，現場Live混音刷碟，大家一起隨著音樂搖擺狂歡。
此外，關西六福莊亦推出8月限定避暑遊樂企畫，即日起至8月31日止，於周一至周四間，雙人入住「莊友分享日住房專案」，享剛果藍天房一晚、活力早餐、六福村水陸聯票手環，再贈酷星冰雪糕；有機會欣賞超卡哇伊福豚家族泰奶浴，小水豚在媽媽的帶領下，開心滾泥巴浴，用泥巴降低體溫，幫助身體保持涼快，雙人價7500元+10%，搭配悠遊國旅振興方案，稅後房價最高現折1300元，享受快閃優惠更超值。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言